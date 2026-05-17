De Ziua Familiei, la Iași au fost premiate 500 de cupluri care au sărbătorit nunta de aur în ultimul an. Emoționați și fericiți ca în prima zi, soții care au împlinit 50 de ani de căsnicie și-au făcut declarații de dragoste și au petrecut împreună pe ringul de dans.

„Aceste familii constituie pentru generația mai tânără un adevărat exemplu”, a declarat directorul Direcției de Evidență a Populației Iași pentru Pro TV.

Îmbrăcați elegant și vizibil emoționați, aceștia au fost întâmpinați pe covorul roșu, în Parcul Expoziției din Copou. În atmosfera de sărbătoare, mulți dintre ei au împărtășit secretul unei căsnicii care a rezistat timp de jumătate de secol, iar cei mai curajoși și-au reafirmat iubirea față de partenerul de viață.

Fiecare cuplu a primit o diplomă și un premiu în valoare de 500 de lei. După ceremonia de premiere, invitații au continuat să sărbătorească prin dans și voie bună, în cadrul unui concert special organizat pentru a marca acest moment unic.

„Înțelegere și toleranță. Există în familii și discuții contradictorii, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne certăm sau să ajungem la divorț”, a afirmat un bărbat. „Au trecut foarte repede. Contează foarte mult să comunici continuu și, câteodată, chiar să mai lași de la tine. Când unul e puțin mai nervos, celălalt să cedeze. Ne-am completat continuu, ne-am iubit destul de mult”, a adăugat o femeie.

Primăria municipiului Iași acordă un premiu în valoare netă de 500 de lei și o diplomă de onoare familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Distincția poate fi oferită o singură dată, după aniversarea a jumătate de secol de căsnicie neîntreruptă.

Pentru a beneficia de diploma de onoare și de premiul financiar, soții trebuie să îndeplinească mai multe condiții în mod cumulativ. Astfel, la data depunerii cererii, aceștia trebuie să fi împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, să aibă domiciliul stabil în municipiul Iași de cel puțin cinci ani și ambii să fie în viață.

Acordarea premiului se face exclusiv la cererea persoanelor interesate. În solicitare, beneficiarii trebuie să precizeze data și locul încheierii căsătoriei, precum și modalitatea prin care doresc să primească suma de bani, fie prin mandat poștal, fie prin virament bancar într-un cont al unuia dintre soți. În cazul alegerii plății prin transfer bancar, este necesară anexarea unui extras de cont.

Cererile pot fi depuse după împlinirea celor 50 de ani de căsătorie, personal sau prin împuternicit, la Centrul de informații pentru cetățeni, la centrele de cartier ale municipiului Iași sau la sediul Serviciului de Stare Civilă de pe strada Vasile Alecsandri nr. 8. Documentele pot fi trimise prin e-mail, la adresa stareacivila@dlep-iasi.ro, ori prin poștă sau curier.

Diploma de onoare și premiul financiar de 500 de lei sunt transmise direct la domiciliul solicitanților. Pentru depunerea dosarului sunt necesare cererea tip, certificatul de căsătorie și actele de identitate ale ambilor soți.

La 23 septembrie 1993, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția nr. 47/237, prin care ziua de 15 mai a fost declarată „Ziua Internațională a Familiei”. Un an mai târziu, în 1994, Guvernul României a decis marcarea acestui eveniment internațional prin sărbătorirea, la aceeași dată, a „Zilei Familiei Române”.

Pentru a celebra această zi, Consiliul Local al Municipiului Iași a adoptat, la 7 mai 2003, Hotărârea nr. 236/2003. Prin această decizie, autoritățile locale au stabilit acordarea, într-un cadru festiv, a unei diplome de onoare și a unui premiu fiecărei familii din Iași care a împlinit 50 de ani de căsnicie.