Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că lucrările efective pentru Spitalul Regional de Urgență Iași vor demara la jumătatea lunii martie, după ce contractul de finanțare a fost semnat în noiembrie anul trecut, iar constructorului i-a fost achitat un avans de aproximativ 20 de milioane de euro.

În prezent, pe amplasament se desfășoară activități pregătitoare pentru organizarea șantierului, inclusiv instalarea echipamentelor și lucrări de excavare.

Ministrul a explicat, într-o intervenție la Medika TV: „Este estimat ca din 15 martie să înceapă efectiv lucrările. A mai rămas o porţiune de pământ care trebuie excavată, acum se excavează pentru că acolo a fost un sit arheologic, un cimitir găsit în momentul în care s-a făcut fundaţia, dar lucrările sunt în grafic şi, foarte important, deşi a existat o contestaţie de aproape 8 luni, proiectul este încă în grafic”.

Descoperirea arheologică a impus lucrări suplimentare și o serie de proceduri legale specifice, însă, potrivit oficialului, calendarul general al investiției nu a fost afectat. De asemenea, contestația care a întârziat proiectul timp de aproape opt luni nu a scos investiția din graficul stabilit inițial.

În cazul Spitalul Regional de Urgență Cluj, situația este diferită. Contractul de execuție nu a fost încă semnat din cauza unui litigiu aflat pe rolul instanței.

Alexandru Rogobete a estimat că documentele vor putea fi parafate în luna aprilie, imediat după finalizarea procesului. Autoritățile așteaptă decizia instanței pentru a putea debloca procedura administrativă.

Ministrul a subliniat că întârzierea nu ține de lipsa fondurilor sau de probleme tehnice, ci exclusiv de cadrul juridic care trebuie clarificat înainte de semnarea contractului.

Cel de-al treilea proiect major din programul național al spitalelor regionale, Spitalul Regional de Urgență Craiova, a avansat deja în faza de construcție supraterană.

Potrivit ministrului Sănătății, clădirea a fost ridicată până la etajul 1, iar lucrările continuă într-un ritm susținut. Proiectul de la Craiova este, în acest moment, cel mai avansat dintre cele trei mari investiții regionale.

Cele trei spitale regionale – Iași, Cluj și Craiova – reprezintă unele dintre cele mai ample investiții în infrastructura sanitară din România din ultimele decenii. Obiectivul este crearea unor unități medicale moderne, capabile să asigure servicii complexe pentru regiuni întinse ale țării și să reducă presiunea asupra spitalelor județene și universitare existente.

Declarațiile ministrului vin într-un context în care investițiile în sănătate sunt atent monitorizate, atât din perspectiva termenelor de execuție, cât și a utilizării fondurilor europene alocate pentru modernizarea sistemului medical.