Iranul a efectuat lovituri în tot Golful Persic, vizând baze militare americane, iar Arabia Saudită, deținând cea mai puternică armată din lumea arabă, a decis să riposteze.

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat atacuri de amploare asupra Iranului, presat de premierul israelian Benjamin Netanyahu și de prințul Mohammed bin Salman, care a pledat pentru o intervenție militară decisivă împotriva Teheranului.

Ofensiva comună a început pe 28 februarie și a fost justificată de liderii statelor atacatoare drept o „lovitură preventivă” menită să împiedice Iranul să finalizeze producția de arme nucleare. Arabia Saudită a condamnat ulterior atacurile iraniene de represalii, catalogând tirurile de rachete drept încălcări flagrante ale suveranității și securității regionale.

În plus, Mohammed bin Salman i-a promis lui Donald Trump investiții masive în economia americană, care se apropie de 1 trilion de dolari, vizând domenii strategice precum inteligența artificială, energia nucleară, mineralele critice, tehnologia, industria aerospațială și sportul. Pachetul include și achiziții militare semnificative, precum avioane de vânătoare F-35 și aproximativ 300 de tancuri, într-un contract de apărare evaluat la aproape 142 de miliarde de dolari.

Administrația Trump a prezentat aceste acorduri ca o victorie majoră pentru agenda economică americană, subliniind că ele vor crea locuri de muncă bine plătite și vor consolida supremația tehnologică a SUA. Contextul militar și economic arată implicarea directă și coordonată a Arabiei Saudite și a Statelor Unite în conflictul cu Iranul, cu implicații majore pentru securitatea regională și globală.

Iranul a lansat un atac puternic asupra Ierusalimului, vizând zona Beit Shemesh cu o rachetă. Incidentul s-a soldat cu cel puțin opt morți și peste 30 de răniți, provocând distrugeri majore în clădirile din zonă și generând haos.

Serviciile de urgență israeliene, inclusiv Magen David Adom, transportă 17 victime la spital, dintre care două în stare gravă, una cu răni moderate și 14 în stare bună. Printre cei grav răniți se numără și o fetiță de 10 ani, iar alte două persoane primesc tratament la fața locului în stare critică.

Purtătorii de cuvânt ai United Hatzalah au raportat pagube importante în mai multe clădiri și au precizat că mai multe victime se aflau în interior, în stare critică. Serviciile de urgență oferă, de asemenea, sprijin medical și psihologic persoanelor afectate de anxietate în apropierea locului incidentului. Printre victime se numără și copii, care au primit îngrijiri și suport specializat.