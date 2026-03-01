Serviciile de urgență israeliene, inclusiv Magen David Adom, transportă 17 victime la spital, două dintre ele în stare gravă, una cu răni moderate și 14 în stare bună. Printre cei grav răniți se află și o fetiță de 10 ani. Alte două persoane sunt tratate la fața locului în stare critică.

Purtătorii de cuvânt ai United Hatzalah au raportat distrugeri semnificative în mai multe clădiri și au menționat că mai multe victime au fost găsite în interiorul acestora în stare critică. Serviciile de urgență acordă și asistență victimelor anxietății care locuiesc în apropierea locului incidentului. Unele dintre victime sunt copii, care au primit îngrijiri medicale și sprijin psihologic.

Municipiul Beit Shemesh a emis un comunicat către locuitori, avertizând că o rachetă a căzut în oraș și că există victime. Autoritățile solicită populației să nu se apropie de locul incidentului pentru a nu împiedica operațiunile de salvare și să urmeze instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. Echipele de urgență și securitate se află la fața locului și coordonează ajutorul pentru victime și locuitorii afectați.

Acest atac marchează o escaladare semnificativă a tensiunilor în regiune, iar autoritățile israeliene continuă să monitorizeze situația și să gestioneze intervențiile de urgență pentru a proteja populația.

⚡️Israeli media 🇮🇱 report 20 people injured following an Iranian strike 🇮🇷 on the city of Beit Shemesh ⚡️. #🇮🇷Iran #🇮🇱Israel #BeitShemesh #MilitaryUpdate #MissileStrike #Casualties pic.twitter.com/4QbE8psMMx — DVMC NEWS (@deviumcoin) March 1, 2026

Acest atac face parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni lansate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, care a anunțat desfășurarea „al șaselea val” de atacuri cu rachete și drone asupra Israelului și a bazelor americane din regiune. Incidentele recente au amplificat tensiunile din Orientul Mijlociu și au generat îngrijorări majore privind siguranța locuitorilor din zonele afectate.

Incidentul se înscrie într-un context de escaladare a conflictelor regionale, după ce Iranul a intensificat atacurile asupra Israelului și a țintelor americane, iar efectele acestor operațiuni militare continuă să se resimtă în întreaga zonă. Autoritățile israeliene monitorizează situația și gestionează răspunsul la aceste atacuri, iar comunitatea internațională urmărește evoluția evenimentelor cu mare atenție.