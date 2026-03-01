În ultimele 24 de ore, Forțele Aeriene israeliene au desfășurat atacuri masive pentru a-și impune superioaritatea aeriană și pentru a deschide calea către capitala iraniană, conform comunicatului oficial al armatei. Această ofensivă face parte dintr-o acțiune continuă a Israelului împotriva obiectivelor considerate parte a „regimului terorist iranian în inima Teheranului”.

În paralel, mii de persoane au participat la manifestații la Teheran, Shiraz și Isfahan, marcând începutul unei perioade de doliu de 40 de zile după uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Această perioadă de doliu coincide cu tensiuni sporite în regiune, în urma atacurilor lansate de Israel împreună cu Statele Unite, care au vizat conducerea politică și militară a Iranului.

Evenimentele recente subliniază intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu și impactul acestuia asupra populației civile, în timp ce situația rămâne extrem de fluidă, cu risc de escaladare în următoarele zile. Autoritățile iraniene și israeliene continuă să monitorizeze evoluția situației, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție consecințele acestor atacuri.

Armata israeliană a anunțat că a distrus aproape jumătate din stocurile de rachete ale Iranului în cadrul Războiului de 12 Zile, care a avut loc în iunie 2025 și a fost inițiat de Israel, potrivit AFP. Operațiunea a vizat reducerea capacității Iranului de a lansa rachete, iar oficialii militari israelieni susțin că au împiedicat producția a cel puțin 1.500 de rachete suplimentare.

Generalul Effie Defrin, purtător de cuvânt al armatei israeliene, a explicat că, înainte de intervenție, regimul iranian producea câteva zeci de rachete pe lună, însă intenționa să crească acest ritm la câteva sute lunar. Această acțiune face parte din efortul Israelului de a limita amenințarea rachetelor iraniene și de a-și menține superioritatea strategică în regiune.