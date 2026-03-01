Vladimir Putin a caracterizat moartea lui Khamenei drept o crimă cinică, care încalcă toate standardele moralității umane și ale dreptului internațional, subliniind că în Rusia ayatollahul va fi amintit ca un om de stat remarcabil, care a avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea relațiilor bilaterale și la consolidarea parteneriatului strategic între Rusia și Iran.

Liderul rus a transmis compasiune și sprijin sincer rudelor și apropiaților lui Khamenei, precum și guvernului și întregului popor iranian. În același timp, ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a declarat că președintele american Donald Trump a depășit o „linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea lui Khamenei, ceea ce a provocat o escaladare rapidă a tensiunilor în Orientul Mijlociu.

„Vă rog să acceptați condoleanțele mele sincere în legătură cu asasinarea liderului suprem al Republicii Islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, comise cu cinism, încălcând toate normele moralității umane și ale dreptului internațional. În țara noastră, ayatollahul Khamenei va rămâne în memoria colectivă ca un om de stat remarcabil, care a adus o contribuție personală enormă la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre Rusia și Iran și la transformarea acestora într-un parteneriat strategic cuprinzător. Vă rog să transmiteți condoleanțele și sprijinul meu sincer familiei și prietenilor Liderului Suprem, guvernului și întregului popor iranian”, este mesajul transmis de Vladimir Putin.

După moartea liderului suprem, zeci de obiective din Israel și alte țări din regiune au fost atacate de forțele iraniene, iar populația din diverse state musulmane a reacționat fie prin proteste, fie prin sărbătorirea dispariției lui Khamenei. În plus, presa israeliană a relatat că fiul liderului suprem, Mojtaba Khamenei, care ar fi trebuit să-i urmeze la conducerea Iranului, a fost de asemenea eliminat în cadrul aceluiași atac, ceea ce amplifică incertitudinea privind viitorul conducerii Iranului și stabilitatea regiunii.

Această situație a generat o tensiune extremă în Orientul Mijlociu, iar comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare evoluțiile, în timp ce Iranul își reafirmă angajamentul pentru răzbunare și protejarea propriilor interese strategice, consolidând astfel un climat de instabilitate regională fără precedent.

Organizația Hamas a condamnat atacul care a dus la moartea ayatollahului Ali Khamenei, calificându-l drept o crimă abominabilă. Mișcarea islamistă palestiniană a reacționat duminică la operațiunea americano-israeliană desfășurată sâmbătă, în urma căreia liderul suprem al Iranului, considerat un susținător fervent al Hamas, și-a pierdut viața.

Într-un comunicat oficial, Hamas a anunțat că va deplânge dispariția lui Khamenei, subliniind legătura strânsă dintre liderul iranian și cauza palestiniană, conform AFP. Formațiunea a acuzat Statele Unite și guvernul israelian că poartă întreaga responsabilitate pentru această agresiune, pe care o consideră o încălcare gravă a suveranității Republicii Islamice Iran, avertizând totodată asupra repercusiunilor serioase pe care acest eveniment le poate avea asupra securității și stabilității întregii regiuni.