Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească sâmbătă, la ora 21.00 GMT, pentru a discuta despre situația din Orientul Mijlociu. Reuniunea vine după operațiunea militară lansată de Statele Unite împotriva Iranului, potrivit informațiilor transmise de ONU și citate de AFP.

Întâlnirea are loc la inițiativa Franței și Bahrainului, conform Ambasadei Israelului la ONU.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat escaladarea din regiune. El a cerut oprirea imediată a ostilităților și dezescaladare, în urma atacurilor Statelor Unite și Israelului în Iran și a ripostei israeliene în Orientul Mijlociu.

„Îndemn la oprirea imediată a ostilităţilor şi la dezescaladare”, a cerut într-un comunicat Antonio Guterres.

Vladimir Putin a prezidat sâmbătă o reuniune a Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a analiza situația din jurul Iranului. Țara are un acord de parteneriat strategic cu Moscova.

Potrivit Kremlinului, reuniunea a avut loc prin videoconferință. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat, citat de EFE, că nu au fost oferite detalii suplimentare despre discuții.

Rusia a condamnat anterior atacurile forțelor americane și israeliene împotriva Iranului. Ministerul rus de Externe a transmis că este vorba despre un act de agresiune armată planificat și neprovocat împotriva unui stat suveran și independent, membru al ONU.

La scurt timp după comunicatul Moscovei, a fost anunțată o convorbire telefonică între ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și omologul său iranian, Abas Araqchi.

Diplomatul iranian a prezentat măsurile luate de Teheran pentru a respinge atacurile Statelor Unite și Israelului. El a acuzat aceste țări că au zădărnicit negocierile privind soluționarea pașnică a situației legate de programul nuclear iranian.

Serghei Lavrov a reiterat condamnarea Rusiei față de atacuri și a pledat pentru încetarea imediată a acestora. El a transmis că Moscova este dispusă să contribuie, inclusiv în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, la identificarea unor soluții pașnice.

Pe 30 ianuarie, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a efectuat o vizită surpriză la Moscova. Acesta a fost primit de Vladimir Putin, însă rezultatele întâlnirii nu au fost făcute publice.