Potrivit celui mai recent raport al Națiunile Unite, economia globală ar urma să crească cu 2,7% în acest an, ușor sub nivelul prognozat anterior. Estimarea este mai redusă și față de creșterea medie de 3,2% înregistrată în perioada 2010–2019, înainte de declanșarea pandemiei de COVID-19. Pentru 2025, ONU indică o creștere de 2,8%, iar pentru 2027 o accelerare modestă, până la 2,9%.

Economiștii organizației explică această evoluție prin impactul combinat al tarifelor comerciale mai ridicate impuse de Statele Unite, al tensiunilor geopolitice persistente și al incertitudinilor economice globale. Deși unele economii au dat dovadă de reziliență, slăbiciunile structurale continuă să limiteze potențialul de creștere.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis că o combinație de factori economici, geopolitici și tehnologici remodelează economia mondială. Potrivit acestuia, noile realități generează incertitudini economice și vulnerabilități sociale, afectând perspectivele de dezvoltare ale multor state.

Raportul ONU subliniază că, în pofida acestor presiuni, economia globală a arătat o „rezistență neașteptată” în fața creșterilor abrupte ale tarifelor americane din anul precedent.

Această reziliență a fost susținută de cheltuielile solide ale consumatorilor și de reducerea inflației în mai multe regiuni, însă experții avertizează că aceste elemente pozitive pot fi temporare.

În cazul Statelor Unite, ONU estimează că ritmul de creștere economică va încetini de la 2,8% în 2024 la aproximativ 1,9% în 2025. Evoluția este explicată prin faptul că investițiile legate de inteligența artificială și consumul robust sunt parțial contrabalansate de slăbiciunea sectorului construcțiilor rezidențiale și comerciale.

Pentru 2027, ONU prognozează o creștere a economiei americane de circa 2,2%.

Economia Japoniei este așteptată să crească cu 0,9% în acest an și cu 1% în 2027, sub nivelurile estimate anterior. Economiștii ONU indică faptul că redresarea consumului privat va fi lentă, iar exporturile, în special cele de automobile, vor fi afectate de tarifele mai mari impuse de SUA și de incertitudinea politică globală.

În Uniunea Europeană, creșterea economică este prognozată să scadă de la 1,5% în 2025 la 1,4% în 2026, ca urmare a impactului tarifelor americane și a tensiunilor geopolitice asupra exporturilor. Pentru 2027, se anticipează o revenire ușoară, până la 1,6%.

Într-o notă mai optimistă, ONU arată că unele economii mari în curs de dezvoltare, precum China, India și Indonezia, ar urma să mențină ritmuri solide de creștere. Aceste state continuă să joace un rol important în susținerea economiei mondiale, într-un context în care economiile dezvoltate se confruntă cu limitări structurale și presiuni externe.