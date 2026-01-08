Aurul a devenit, în ultimele 12 luni, o opțiune tot mai frecventă pentru românii care caută alternative la economisirea clasică, pe fondul inflației și al instabilității financiare. Creșterea rapidă a prețului a confirmat strategia celor care au ales acest metal prețios încă de anul trecut, când cotațiile erau semnificativ mai mici.

Datele din piață arată că interesul nu a fost uniform, ci adaptat posibilităților fiecărui cumpărător. Unii români au preferat monedele sau lingourile de dimensiuni reduse, considerate mai ușor de valorificat ulterior, în timp ce alții s-au orientat către gramaje mai mari, cu scop investițional pe termen mediu și lung.

Motivația comună a fost protejarea economiilor în fața pierderii puterii de cumpărare. Comercianții de metale prețioase spun că, spre deosebire de alți ani, aurul nu a mai fost perceput doar ca un produs de nișă, ci ca un instrument financiar accesibil și relativ sigur pentru un segment tot mai larg al populației.

Pe piața locală, monedele și lingourile din aur au devenit produse căutate, iar explicațiile comercianților scot în evidență preferințele cumpărătorilor. Un exemplu concret vine din zona monedelor de investiții, considerate standard la nivel european, scriu cei de la ProTV.

„Este o monedă de o uncie, o uncie practic are 31,3 grame, este Filarmonica din Viena, valoarea ei în momentul de față este de 20 și ceva mii de lei. Este aur pur, adică 999 și e moneda cea mai tranzacționată, cel puțin la nivel european”, spune un bărbat.

Valoarea aurului nu este influențată de volumul fizic, iar acest lucru devine evident atunci când mai multe lingouri și monede, cu o valoare cumulată de peste 100.000 de lei, pot fi transportate cu ușurință. Tocmai această caracteristică este una dintre explicațiile pentru care aurul rămâne atractiv în perioadele de incertitudine economică.

Profilul investitorului în aur este conturat tot mai clar de specialiștii din domeniu, care observă o concentrare a cererii într-o anumită categorie de vârstă, dar și o diversificare a cantităților cumpărate.

Victor Dima, manager trezorerie, dealer de metale prețioase:

„Cum trăim într-o perioadă destul de incertă din punct de vedere financiar, mulți investitori s-au redirecționat către acesta. Vorbim aici de lingouri de la 5 grame în sus până la cele de 100 grame. Putem să spunem că, în mare parte, investitorii în aur sunt considerați între 35 și 55 de ani”.

Estimările celor mai mari comercianți indică faptul că, în 2025, achizițiile de aur de investiții din România ar putea ajunge la 700–800 de kilograme, un nivel considerat ridicat raportat la anii anteriori.

Evoluția interesului local este strâns legată de dinamica pieței internaționale, unde aurul a înregistrat una dintre cele mai bune performanțe din ultimele decenii. Potrivit specialiștilor în piețe globale, anul recent încheiat a fost cel mai favorabil pentru acest metal prețios de la sfârșitul anilor ’70.

Datele platformei TradingEconomics arată că prețul unei uncii de aur a urcat de la aproximativ 2.600 de dolari la începutul perioadei analizate, până la aproape 4.550 de dolari în preajma Crăciunului, ceea ce înseamnă o apreciere de peste 60%.

Claudiu Cazacu, specialist piețe internaționale:

„Am avut un an cu adevărat excepțional pentru aur și alte metale prețioase. O apreciere pe care nu am mai văzut-o din 1979. Un plus de peste 60% aproximativ pentru metalul prețios, de-a lungul timpului și-a dovedit rolul pe perioade foarte lungi de activ de refugiu. Deci acesta este rolul pe care-l joacă și acum”.

Această creștere s-a reflectat direct și în situația Băncii Naționale a României. Deși cantitatea de aur din rezervele BNR a rămas constantă la 103,6 tone, nivel menținut din 2007, valoarea acestuia a crescut semnificativ. În 2025, aurul din rezervele băncii centrale a ajuns la 12,2 miliarde de euro, comparativ cu 8,3 miliarde de euro la finalul anului 2024, ceea ce reprezintă un avans de 46%.

Specialiștii Consiliului Mondial al Aurului consideră că prețurile ar putea rămâne ridicate și în perioada următoare, în funcție de evoluțiile economice globale.

Juan Carlos Artigas, șef departament cercetare, Consiliul Mondial al Aurului:

„O recesiune globală mai profundă ar putea împinge prețul unei uncii la peste 5.000 de dolari”.

La nivel internațional, datele băncilor centrale arată că, anul trecut, cei mai activi cumpărători de aur au fost Polonia, Kazahstan și Brazilia, semn că interesul pentru acest activ nu este limitat la investitorii individuali, ci rămâne relevant și pentru strategiile financiare ale statelor.