Von der Leyen și Costa au transmis într-o declarație comună că situația din Iran este extrem de îngrijorătoare și că rămân în contact strâns cu partenerii din regiune. Ei au subliniat angajamentul ferm al instituțiilor europene pentru menținerea securității și stabilității regionale, precum și pentru asigurarea securității nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea agrava tensiunile sau submina regimul internațional de neproliferare.

Ei au subliniat că Uniunea Europeană a impus sancțiuni extinse ca reacție la acțiunile „regimului criminal din Iran” și ale Gărzilor Revoluționare, promovând în același timp eforturi diplomatice constante pentru a aborda programele nucleare și balistice printr-o soluție negociată.

”În strânsă coordonare cu statele membre ale UE, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că cetăţenii UE din regiune pot conta pe sprijinul nostru deplin. Facem apel la toate părţile să dea dovadă de maximă reţinere, să protejeze civilii şi să respecte pe deplin dreptul internaţional”, arată cei doi lideri europeni în finalul declaraţiei.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a condamnat bombardamentele desfășurate de SUA și Israel asupra Iranului, afirmând că Washingtonul și-a dezvăluit „adevărata față”.

Dmitri Medvedev a declarat pe contul său de Telegram că ceea ce a numit „luptătorul pentru pace” și-a dezvăluit din nou adevărata față, iar negocierile cu Iranul au fost, în opinia sa, doar o operațiune de fațadă, fără intenția reală de a ajunge la un acord. El a adăugat că miza este răbdarea în a aștepta „sfârșitul lipsit de glorie” al adversarului, comparând vechimea SUA, 249 de ani, cu cea a Imperiului Persan, care a fost fondat acum peste 2.500 de ani, și sugerând că adevărata perspectivă se va vedea peste un secol.