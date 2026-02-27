Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că, în urma consultărilor extinse din ultimele săptămâni cu statele membre și cu reprezentanții Parlamentului European, Comisia Europeană a decis să treacă la aplicarea provizorie a acordului comercial încheiat cu Mercosur.

„În ultimele săptămâni, am discutat pe larg această chestiune cu statele membre şi cu reprezentanţii Parlamentului European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie” a acordului, a declarat Ursula von der Leyen într-o scurtă declaraţie de presă.

Anunțul a fost făcut după ce, cu o zi înainte, Uruguay a devenit prima țară care a ratificat acordul, în urma aprobării de către parlament. La câteva ore distanță, Argentina a procedat la rândul său la ratificare.

Între timp, procesul se află într-un stadiu avansat și în Brazilia și Paraguay, unde mai sunt necesare câteva etape procedurale înainte ca acordul să poată fi pus integral în aplicare.

Uruguay și Argentina au devenit joi primele state care au ratificat acordul UE–Mercosur, într-un context în care Uniunea Europeană amână avansarea procedurilor, pe fondul reticențelor exprimate de eurodeputați, care au sesizat CJUE.

În Uruguay, acordul a fost aprobat cu o largă majoritate în Camera Deputaților, cu 91 de voturi pentru și două împotrivă, după ce fusese adoptat în unanimitate, cu o zi înainte, de Senat.

Două ore mai târziu, senatorii Argentina au aprobat acordul comercial cu o majoritate covârșitoare, 69 la 3, transformând Argentina în a doua țară din blocul sud-american care ratifică tratatul semnat la 17 ianuarie la Asuncion.

În Brazilia, Camera Deputaților a aprobat miercuri acordul cu o majoritate largă, iar Senatul urmează să îl dezbată la o dată încă nespecificată. În Paraguay, acordul va fi supus votului în Parlament după redeschiderea sesiunii, programată pentru 1 martie.

Acordul de liber-schimb, negociat timp de 25 de ani, va crea una dintre cele mai mari zone de comerț liber din lume, reprezentând aproximativ 30% din PIB-ul mondial și peste 700 de milioane de consumatori.

Tratamentul urmează să faciliteze exporturile Uniunii Europene de automobile, mașini, vinuri și băuturi spirtoase, precum și accesul în Europa al cărnii de vită și de pasăre, zahărului, mierii și soiei sud-americane.

Criticii avertizează că acordul ar putea afecta agricultura europeană, prin introducerea de produse mai ieftine, care nu respectă întotdeauna normele UE din cauza controalelor insuficiente. Susținătorii însă subliniază că acordul ar putea stimula economia europeană, afectată de concurența Chinei și de taxele vamale impuse de Statele Unite.