În cadrul întrevederii cu premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, Marco Rubio a mulțumit Islamabadului pentru sprijinul acordat Planului de Pace pentru Gaza promovat de administrația Trump, precum și pentru participarea la reuniunea Consiliului Păcii în calitate de membru fondator.

Oficialul american a transmis condoleanțe pentru atacurile recente din Balochistan și atentatul cu bombă din Islamabad, subliniind importanța continuării cooperării în lupta împotriva terorismului.

”Secretarul a salutat participarea Pakistanului la recenta reuniune ministerială privind mineralele critice, desfăşurată la Washington. Oficialii au discutat despre mineralele critice şi dezvoltarea sectorului energetic, precum şi despre oportunităţi de investiţii comerciale pentru companiile americane”, arată comunicatul Departamentului de Stat.

Marco Rubio s-a întâlnit și cu președintele Paraguayului, Santiago Peña.

”Secretarul i-a mulţumit preşedintelui Peña pentru leadershipul său în regiune şi a reafirmat parteneriatul bilateral puternic dintre Statele Unite şi Paraguay. Secretarul a apreciat progresele continue în reformele menite să îmbunătăţească climatul investiţional din Paraguay pentru investitorii americani. De asemenea, secretarul Rubio şi-a exprimat recunoştinţa faţă de preşedintele Peña pentru sprijinul constant al Paraguayului în combaterea narcoterorismului şi în consolidarea securităţii în emisfera noastră. Ambii lideri au convenit să continue coordonarea strânsă pe teme de interes comun”.

Șeful diplomației americane a avut discuții cu viceprim-ministrul și ministrul de externe al Emiratele Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Agenda a inclus Consiliul Păcii și implementarea fazei a doua a planului de pace pentru Gaza. Marco Rubio a exprimat recunoștința Washingtonului pentru contribuția financiară de 1,2 miliarde de dolari destinată stabilizării regiunii.

Totodată, cei doi oficiali au abordat evoluțiile din Sudan și necesitatea menținerii unui armistițiu umanitar. Comunicatul subliniază și consolidarea cooperării bilaterale în domeniul inteligenței artificiale.

Rubio s-a întâlnit cu ministrul de externe al Vietnamului, Le Hoai Trung.

”Secretarul Rubio l-a felicitat pe ministrul Trung pentru succesul recentului Congres Naţional al Partidului şi a reafirmat importanţa Parteneriatului Strategic Cuprinzător dintre SUA şi Vietnam pentru facilitarea păcii şi prosperităţii în regiunea Indo-Pacific. Secretarul Rubio şi ministrul de externe Trung au reiterat necesitatea aprofundării cooperării în domenii de interes comun, precum mineralele critice şi securitatea energetică. Secretarul şi-a exprimat, de asemenea, aprecierea faţă de ministrul de externe pentru sprijinul acordat de Vietnam Consiliului Păcii”.

Discuții similare au avut loc și cu ministrul de externe al Indoneziei, Sugiono.

”Secretarul Rubio şi ministrul de externe Sugiono au reafirmat contribuţia Parteneriatului Strategic Cuprinzător dintre cele două ţări la o regiune Indo-Pacifică sigură şi prosperă şi şi-au reafirmat angajamentul de a aprofunda cooperarea economică şi de securitate”.

Adjunctul secretarului de stat, Christopher Landau, a avut o întrevedere cu premierul Cambodgiei, Hun Manet.

”Secretarul adjunct Landau şi premierul Manet au salutat consolidarea parteneriatului bilateral dintre SUA şi Cambodgia şi au discutat o serie de subiecte, inclusiv frontiera dintre Cambodgia şi Thailanda, combaterea înşelătoriilor online care vizează cetăţeni americani, cooperarea în domeniul apărării şi securităţii, precum şi oportunităţi de comerţ şi investiţii”.

Landau a discutat și cu ministrul de externe al Cehiei, Petr Macinka, țară participantă la reuniune în calitate de observator.

”Secretarul adjunct de stat Christopher Landau s-a întâlnit astăzi cu ministrul ceh de Externe, Petr Macinka, pentru a discuta numeroasele interese comune ale poporului american şi ale celui ceh (…) Cei doi au convenit asupra importanţei valorificării relaţiei bilaterale solide pentru a stimula creşterea în ambele ţări, reducând în acelaşi timp reglementările inutile”.

Reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington marchează debutul unui nou format diplomatic axat pe cooperare internațională, securitate și gestionarea conflictelor regionale, cu accent special pe situația din Gaza.