Ministrul Oana Țoiu și secretarul de stat american Marco Rubio au vorbit despre mai multe teme esențiale precum securitatea, dezvoltarea economică și prioritățile comune care vor ghida întâlnirile la nivel înalt din acest an.

De asemenea, au fost analizate modalități de aprofundare a cooperării în domenii strategice, inclusiv apărare, energie, tehnologie și minerale critice, dar și consolidarea legăturilor interumane dintre cele două state.

„Am avut aseară o discuție telefonică cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, despre provocările actuale de securitate și viitorul relației noastre bilaterale. Cooperarea noastră pentru descurajare și apărare este mai relevantă ca niciodată, fiind susținută de un Parteneriat Strategic de încredere și de lungă durată. Am pus în convorbirea noastră un accent deosebit pe securitate, dezvoltare economică și pe prioritățile comune care vor ghida întâlnirile noastre la nivel înalt din acest an. Am explorat împreună modalități de a aprofunda cooperarea în domenii strategice: apărare, energie, tehnologie și minerale critice, dar și consolidarea legăturilor interumane ”, a scris Țoiu pe Facebook.

Ministrul de Externe a evidențiat că relația dintre România și SUA reprezintă un pilon de stabilitate nu doar la nivel bilateral, ci și pentru întreaga regiune. Totodată, a reafirmat contribuția activă a României la coordonarea aliată pe Flancul Estic și intenția de a crește componenta economică a Parteneriatului Strategic.

„Relația dintre țările noastre este un pilon de stabilitate nu doar bilateral, ci pentru întreaga regiune. Am reafirmat contribuția activă a României la coordonarea Aliată pe Flancul Estic și dorința noastră de a crește componenta economică a parteneriatului strategic. Am stabilit şi un nou pas concret în relațiile noastre”, susține Țoiu.

Un alt element important discutat îl reprezintă finalizarea acordului formal dintre Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat al SUA pentru programul MECEA și lansarea Romania-United States Exchange Program. În acest context, primele delegații ale Congresului american sunt așteptate să ajungă în România până la finalul acestui an.

„Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat au finalizat acordul formal pentru programul MECEA și lansarea Romania-United States Exchange Program. Primele delegații ale Congresului SUA vor sosi în România chiar până la sfârșitul acestui an”, scrie ea.

Programul de schimburi educaționale și culturale este considerat un instrument important pentru consolidarea relațiilor bilaterale, oferind oportunitatea membrilor Congresului SUA și specialiștilor americani de a cunoaște universitățile din România, dinamismul antreprenorilor din sectorul tehnologic, inițiativele societății civile și expertiza în domenii precum securitatea și energia.

„Am susținut importanța acestui program de schimburi educaționale și culturale pentru că diplomația înseamnă prezență și cunoaștere directă. Ne dorim ca membrii Congresului SUA și specialiștii americani să descopere universitățile noastre, dinamismul antreprenorilor în tehnologie din România, inițiativele societății civile și expertiza noastră în securitate și energie”, a mai scris ea.

La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a mulțumit României pentru sprijinul acordat în operațiunile americane privind securitatea din Orientul Mijlociu, în cadrul aceleiași convorbiri telefonice desfășurate joi.

