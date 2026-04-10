Marco Rubio mulțumește României pentru ajutor. Statele Unite își consolidează parteneriatele din Europa de Sud-Est printr-un dialog diplomatic intens axat pe securitate regională, infrastructură energetică și cooperare militară.

Potrivit unor informații oficiale comunicate de United States Department of State, secretarul de stat american Marco Rubio a avut discuții separate cu reprezentanți de rang înalt din România și Bulgaria, subliniind importanța strategică a regiunii în arhitectura de securitate euro-atlantică.

În cadrul dialogului bilateral, ministrul român de externe Oana Țoiu a fost felicitat pentru sprijinul considerat „rapid și decisiv” oferit de România în susținerea operațiunilor SUA din Orientul Mijlociu.

„Secretarul de stat Marco Rubio a vorbit astăzi cu ministrul de externe al României, Oana Țoiu, pentru a mulțumi României pentru faptul că este un partener veritabil, oferind sprijin rapid și decisiv pentru operațiunile SUA care promovează securitatea în Orientul Mijlociu”, se arată în comunicat.

Washingtonul a evidențiat rolul României ca hub logistic și operațional în contextul desfășurării de misiuni aeriene, inclusiv prin utilizarea infrastructurii militare de pe teritoriul național. Un punct important îl reprezintă baza aeriană Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde au fost dislocate resurse aeriene americane implicate în operațiuni de realimentare în zbor.

Aceste activități au sprijinit misiuni aeriene desfășurate în proximitatea Orientului Mijlociu, consolidând interoperabilitatea dintre forțele aeriene ale celor două state.

Discuțiile au vizat și extinderea colaborării bilaterale în domenii strategice cu impact pe termen lung. Printre priorități se regăsesc:

consolidarea capacităților de apărare și interoperabilitate militară

dezvoltarea proiectelor energetice, inclusiv gaze offshore și energie nucleară civilă

cooperarea în domeniul tehnologiilor emergente

accesul și dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare pentru minerale critice

Această abordare reflectă o strategie mai largă de securizare a resurselor energetice și tehnologice în spațiul euro-atlantic.

„Secretarul și ministrul de externe au trecut în revistă, de asemenea, oportunitățile de a extinde în continuare cooperarea bilaterală în domenii precum apărarea, energia, tehnologiile emergente și mineralele critice, inclusiv proiecte de gaze offshore și energie nucleară civilă”, precizează sursa citată.

Într-un dialog separat, Marco Rubio a discutat cu premierul bulgar Andrey Gurov, mulțumindu-i pentru cooperarea constantă în domeniul securității și pentru sprijinul acordat în evacuarea cetățenilor și diplomaților americani din zone de risc din Orientul Mijlociu.

Oficialul american a evidențiat, de asemenea, contribuția Bulgariei la creșterea investițiilor în apărare, inclusiv prin achiziții de echipamente americane.

Administrația președintelui Donald Trump discută intern posibilitatea ajustării prezenței militare a Statelor Unite în Europa, inclusiv scenarii care includ retragerea parțială a trupelor staționate pe continent. Informația provine din surse citate de Reuters și reflectă deliberări aflate încă într-un stadiu preliminar, fără decizii oficiale adoptate.

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a precizat că nu a fost transmisă nicio solicitare către Pentagon pentru elaborarea unor planuri operaționale concrete, ceea ce indică faptul că discuțiile rămân la nivel strategic și exploratoriu.

Posibila reevaluare a poziționării militare americane are loc pe fondul unor tensiuni tot mai vizibile între Washington și partenerii săi din NATO. Discuțiile interne sunt influențate de nemulțumiri legate de contribuția aliaților la securitatea globală, în special în contextul crizelor recente din Orientul Mijlociu.

Unul dintre punctele sensibile invocate este lipsa unui sprijin consistent al statelor NATO pentru securizarea Strâmtorii Hormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul global de energie. În același timp, relațiile transatlantice au fost tensionate și de divergențe politice privind gestionarea crizelor internaționale.

Statele Unite mențin în prezent aproximativ 80.000–84.000 de militari în Europa, consolidând arhitectura de securitate a continentului încă de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Distribuția principală include:

Germania – cel mai mare contingent american din Europa

Italia – bază strategică pentru operațiuni în Mediterana și Orientul Mijlociu

Regatul Unit și Spania – centre logistice și operaționale

Europa de Est – prezență în creștere în contextul securității regionale

Această structură militară susține atât misiunile NATO, cât și operațiunile americane globale.

Potrivit surselor citate, Casa Albă analizează mai multe opțiuni, printre care:

retragerea parțială a trupelor americane în Statele Unite

relocarea unor unități între state europene

ajustarea prezenței în funcție de poziția politică a statelor gazdă

În acest context, The Wall Street Journal a relatat că unele scenarii ar putea favoriza state considerate mai aliniate politic și strategic cu Washingtonul, inclusiv Polonia, România, Grecia și Lituania.

Oficialii americani au sugerat că astfel de ajustări ar reflecta o abordare mai tranzacțională a angajamentului militar în Europa.

“Oficialii administrației sunt frustrați de poziția Germaniei, după ce înalții oficiali ai acesteia au criticat războiul, deși Germania servește drept unul dintre cele mai mari și mai importante centre pentru armata americană în sprijinul operațiunilor sale din Orientul Mijlociu. Italia a blocat, de asemenea, pentru scurt timp utilizarea de către SUA a unei baze aeriene din Sicilia, iar guvernul francez a fost de acord să permită SUA să utilizeze o bază în sudul Franței doar după ce a garantat că avioanele care vor ateriza acolo nu sunt implicate în atacurile asupra Iranului. Oficialii au declarat că printre țările care ar putea beneficia, deoarece sunt considerate susținătoare, se numără Polonia, România, Lituania și Grecia. Țările est-europene au unele dintre cele mai mari rate de cheltuieli pentru apărare din alianță și au fost printre primele care au semnalat că vor sprijini o coaliție internațională pentru monitorizarea Strâmtorii Hormuz. După izbucnirea războiului, România a aprobat rapid cererile SUA de a permite ca bazele sale să fie utilizate de Forțele Aeriene Americane”, scrie WSJ.

Discuțiile privind viitorul trupelor americane au loc într-un moment de fragilitate în relația dintre Statele Unite și NATO. Vizita recentă la Washington a secretarului general al alianței, Mark Rutte, nu a condus la o detensionare semnificativă a relațiilor, potrivit evaluărilor diplomatice.

În paralel, oficiali americani au criticat unele state europene pentru lipsa de sprijin în anumite inițiative de securitate globală, în timp ce aliații NATO au solicitat clarificări privind rolul și așteptările Statelor Unite în eventuale operațiuni comune.

O eventuală reducere sau redistribuire a trupelor americane ar putea avea implicații semnificative asupra echilibrului de securitate din Europa, inclusiv:

creșterea responsabilității defensive a statelor europene

reconfigurarea flancului estic al NATO

intensificarea cooperării militare regionale

posibile dezechilibre temporare în capacitatea de descurajare

Analiștii consideră că astfel de scenarii ar marca o etapă de reevaluare a angajamentului strategic american în Europa.