Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, în prezent, ofertele de energie electrică sunt cu aproximativ 15% mai mici comparativ cu luna iulie 2025.

Acesta a explicat că această evoluție vine în urma unor măsuri care vizează creșterea capacităților de producție, dezvoltarea sistemelor de stocare și limitarea mecanismelor de piață care permit activități speculative. El a arătat că estimează o scădere treptată a prețurilor începând cu luna septembrie.

Ministrul a atras atenția că evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. El a precizat că aproximativ 20% din energia electrică produsă în România are la bază gazele naturale, iar după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile gazelor naturale au crescut cu 70% pe bursă, ceea ce va avea impact și asupra pieței de energie electrică.

Bogdan Ivan a anunțat că, în ultimele trei luni, au fost alocate aproximativ 300 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei. El a explicat că această schimbare permite utilizarea energiei produse în timpul zilei, în special din surse solare, în perioadele de consum ridicat, cum este seara.

„Astăzi, suntem cu ofertele la 15% mai mici decât în luna iulie 2025, iar în urma acestor măsuri de creştere a capacităţilor de producţie, de stocare pentru echilibrarea sistemului energetic naţional şi de blocare a mecanismelor de piaţă care permit anumite activităţi speculative, eu estimez că, începând cu luna septembrie, vom ajunge la o scădere treptată a preţului la energie electrică. Astăzi, 20% din energia electrică produsă în România, are ca bază gazele naturale. După ce a început războiul din Orientul Mijlociu, deja preţurile gazelor naturale pe bursă au crescut cu 70%. Inevitabil, va impacta şi piaţa energiei electrice. Este important cum se va derula războiul din Golf. Am alocat aproximativ 300 de milioane de euro, în ultimele 3 luni, dinspre panouri fotovoltaice către stocare. În această formă, vom ajunge ca acea energie produsă în timpul zilei, când avem soare, vom ajunge s-o stocăm şi s-o folosim seara”, a declarat Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

În același timp, ministrul a arătat miercuri că România va adăuga aproape 5.800 MW noi în sistemul energetic până în 2027, în principal din surse regenerabile și gaze. Printre proiectele strategice se află hidrocentralele cu acumulare prin pompaj și continuarea dezvoltării Centrala Nucleară Cernavodă, prin unitățile 3 și 4.

Bogdan Ivan spunea tot miercuri că, în următorii ani, România va continua să se bazeze pe un mix energetic format din gaze naturale, combustibili fosili și surse regenerabile, completate de soluții de stocare.

„Eu cred că următorii 10 ani, ca să fiu foarte practic, încă sunt ai mixului de gaze naturale, combustibili fosili şi surse regenerabile plus stocare. Nu suntem încă pregătiţi să mutăm cu totul înspre surse regenerabile. Ăsta este adevărul”, a afirmat Bogdan Ivan, miercuri seară, la Digi24.

Ministrul a explicat că investițiile de aproape 3 miliarde de euro în panouri fotovoltaice nu sunt utilizate eficient în lipsa capacităților de stocare. Energia produsă în timpul zilei ajunge să fie vândută la prețuri foarte mici, de 10-20 lei per megawatt, tocmai din cauza lipsei unor soluții care să permită utilizarea acesteia în momentele de consum maxim.