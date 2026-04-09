România riscă pierderea a până la 4 miliarde de euro din PNRR. Conform datelor discutate la nivel guvernamental, întârzierile în îndeplinirea jaloanelor din energie și mediu pot duce la penalizări financiare semnificative, într-un context fiscal deja tensionat.

Potrivit cadrului oficial al programului, toate reformele și investițiile trebuie finalizate până la 31 august 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă cel târziu la 30 septembrie 2026.

Până în prezent, România a atras peste 10,7 miliarde de euro, însă mai mult de jumătate din obiectivele asumate încă trebuie implementate.

Cele mai mari riscuri financiare provin din nerespectarea jaloanelor din energie și mediu, unde întârzierile pot genera pierderi de sute de milioane sau chiar miliarde de euro.

Domeniu / Jalon PNRR Descriere măsură Valoare maximă risc (€) Apă, biodiversitate și resurse naturale Reformă administrare apă și strategie biodiversitate până la 972 milioane € Energie regenerabilă Instalarea a 950 MW eolian și solar 109 milioane € Stocare energie electrică Proiecte de stocare a energiei 64 milioane € Cogenerare pe gaz (CHP) Centrale eficiente pe gaz pentru energie termică și electrică 64 milioane € Energie fotovoltaică Extindere capacitate instalată 1.640 MW 64 milioane € Infrastructură de stocare Capacități suplimentare de stocare a energiei 51 milioane € Reforma pieței de energie Tranziție de la cărbune și liberalizare piață 770 milioane € Hidrogen verde Cadrul legislativ și reglementare pentru hidrogen regenerabil 972 milioane € Decarbonizare încălzire și răcire Reducerea emisiilor în sisteme termice 972 milioane €

Aceste sume reprezintă penalizări maxime în cazul neîndeplinirii țintelor stabilite prin PNRR.

Situația este monitorizată la cel mai înalt nivel al statului, iar mesajul transmis este unul de accelerare a implementării reformelor.

Președintele Nicușor Dan a subliniat necesitatea cooperării instituționale pentru a evita pierderea fondurilor europene și pentru a respecta calendarul PNRR, în contextul apropierii termenului-limită din 2026.

„Noi ca ţară avem nişte obiective. OCDE – să sperăm în vară, şi foarte important – sfârşitul lunii august, termenul limită – PNRR. Deci, dincolo de luptele politice care sunt inerente, avem nevoie de o colaborare a instituţiilor astfel încât să luăm cât mai mulţi din banii pe care trebuie să îi luăm din PNRR”, a spus președintele Nicușor Dan.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a avertizat că întârzierile în implementarea reformelor pot avea consecințe administrative directe, inclusiv schimbări la nivelul conducerii ministerelor implicate.

„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștrii și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR. În cazul directorilor și personalului din administrație, nu este cazul să mai vedem că încasează spor de fonduri europene dacă țara noastră pierde bani”, a declarat premierul în luna februarie.