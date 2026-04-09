Sprijin financiar major pentru studenții din România. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) lansează o măsură de sprijin financiar suplimentar destinată studenților din învățământul superior care participă la programe internaționale de tip Erasmus+.

Scopul principal este creșterea accesului la educație europeană pentru studenții din categorii defavorizate și reducerea barierelor financiare care limitează participarea la mobilități academice.

Inițiativa vizează cel puțin 4.000 de beneficiari la nivel național.

Programul completează sprijinul oferit deja prin Erasmus+, prin acordarea unor sume suplimentare:

2.550 lei/lună pentru mobilități fizice de lungă durată

2.550 lei sumă fixă pentru mobilități de scurtă durată

Pe lângă sprijinul acordat direct studenților, universitățile primesc finanțare pentru acoperirea costurilor administrative și organizatorice legate de implementarea proiectelor.

Gestionarea fondurilor este realizată prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Universitățile interesate pot depune proiecte până la data de 29 mai 2026, în cadrul unui apel de finanțare non-competitiv.

Finanțarea este destinată exclusiv studenților care participă la mobilități Erasmus+ și fac parte din categoria „oportunități reduse”.

Categoriile eligibile includ:

studenți cu venituri reduse sau beneficiari de bursă socială

tineri proveniți din sistemul de protecție specială

persoane cu dizabilități sau afecțiuni medicale cronice

refugiați sau beneficiari de protecție subsidiară în România

studenți aparținând minorității rome și altor minorități etnice

Instituțiile de învățământ superior pot aplica dacă îndeplinesc următoarele cerințe:

sunt acreditate și dețin Carta Erasmus pentru Învățământ Superior (ECHE)

sunt înregistrate în platforma MySMIS2021

depun un proiect conform Ghidului Solicitantului

descriu clar mecanismul de distribuire a fondurilor către studenți

Selecția proiectelor se realizează pe principiul „primul venit, primul servit”, până la epuizarea bugetului disponibil.

Prin acest mecanism de finanțare, autoritățile urmăresc creșterea incluziunii sociale în educația superioară și facilitarea accesului egal la experiențe academice internaționale.

Măsura contribuie direct la obiectivele europene privind mobilitatea studenților și reducerea inegalităților în accesul la educație.

Programul MIPE reprezintă un pas important pentru susținerea studenților vulnerabili din România, oferind nu doar sprijin financiar suplimentar, ci și oportunitatea reală de integrare în spațiul educațional european prin Erasmus+.