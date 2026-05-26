MIPE bagă banii pe carduri începând cu luna mai. Cine sunt românii care vor primi 1.500 de lei

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat activarea măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic pentru anul școlar și universitar 2025–2026. Începând din luna mai 2026, cadrele didactice și personalul auxiliar din învățământul de stat pot activa cardurile necesare pentru încărcarea primei de carieră didactică. Măsura este finanțată din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, iar utilizarea sumelor este condiționată de participarea la cursuri acreditate de formare profesională.

MIPE precizează că măsura se aplică personalului aflat în activitate în anul școlar și universitar 2025–2026, în baza modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență nr. 39/2026, publicată în 6 mai 2026. Actul normativ modifică prevederile OUG nr. 58/2023 privind acordarea primelor de carieră pentru personalul din învățământul de stat.

Potrivit informațiilor transmise de minister, de această măsură beneficiază mai multe categorii de angajați din sistemul public de educație.

Sunt eligibili:

cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;

cadrele didactice universitare cu gradele de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent universitar;

personalul didactic auxiliar din învățământul universitar de stat.

MIPE subliniază că, începând cu anul școlar și universitar 2025–2026, activarea cardului devine obligatorie înainte de utilizare, inclusiv pentru beneficiarii care au primit carduri în perioada 2023–2024.

Procedura de activare poate fi realizată prin două metode puse la dispoziție de emitentul cardurilor:

autentificarea în aplicația Pluxee România;

apelarea numărului de telefon 021 232 99 55, tarif normal.

Instrucțiunile complete pentru activare au fost publicate de autorități și sunt disponibile în format electronic.

Conform datelor oficiale, prima de carieră didactică aferentă anului școlar și universitar 2025–2026 are o valoare netă de 1.500 de lei. Suma va fi încărcată pe carduri începând cu luna mai 2026.

Ministerul precizează că fondurile nu pot fi utilizate integral pentru achiziții generale, deoarece legislația stabilește destinații clare pentru o mare parte din bani.

Astfel, minimum 65% din suma acordată trebuie folosită pentru participarea la cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării.

Lista furnizorilor acreditați și a programelor eligibile este publicată pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării și poate fi consultată de fiecare beneficiar înainte de efectuarea plăților.

Autoritățile au stabilit și termene-limită diferite pentru utilizarea sumelor, în funcție de nivelul de învățământ.

Plățile pot fi efectuate până la:

31 august 2026, pentru personalul din învățământul preuniversitar;

30 septembrie 2026, pentru personalul din învățământul universitar de stat.

Beneficiarii măsurii MIPE trebuie să încarce documentele de absolvire în platforma STS

Pe lângă condițiile privind utilizarea fondurilor, MIPE introduce și obligații administrative pentru beneficiarii primei de carieră didactică.

Ministerul arată că persoanele care folosesc sumele pentru formare profesională trebuie să încarce documentele justificative în aplicația informatică administrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Mai exact, beneficiarii trebuie să transmită certificatul de participare sau de absolvire în termen de maximum cinci luni de la data utilizării sumelor pentru cursurile de formare profesională.

Această obligație are rolul de a verifica utilizarea fondurilor europene conform destinației stabilite prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027 și prin legislația națională în vigoare.

Totodată, autoritățile atrag atenția că nerespectarea condițiilor privind justificarea cheltuielilor poate afecta eligibilitatea utilizării sumelor acordate prin această măsură de sprijin destinată personalului din învățământul de stat.

