În luna martie 2026, ANPIS, prin agențiile teritoriale, a efectuat plățile aferente dreptului pentru luna februarie, în valoare de peste 36 de milioane de lei, pentru un număr total de 28.114 beneficiari ai alocației de plasament. Sumele reprezintă drepturi financiare acordate copiilor aflați în îngrijire specială, a transmis instituția miercuri, 8 aprilie 2026.

Cuantumul alocației de plasament este de 1.194 lei pe lună pentru fiecare copil aflat în plasament. În cazul copiilor încadrați în grad de handicap, suma se majorează cu 50%, în funcție de situația individuală.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) asigură lunar acordarea alocației de plasament, un drept financiar destinat copiilor din sistemul de protecție specială și persoanelor care îi au în grijă, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare. În luna martie 2026, ANPIS, prin agențiile teritoriale, a efectuat plățile aferente dreptului lunii februarie în valoare de peste 36 de milioane de lei pentru cei 28.114 beneficiari ai alocației de plasament, sume care reprezintă drepturi financiare acordate copiilor aflați în îngrijire specială. Cuantumul acestui beneficiu este de 1.194 lei pe lună pentru fiecare copil aflat în plasament, iar pentru copiii încadrați în grad de handicap suma se majorează cu 50%”, a informat agenția într-un comunicat.

„Pentru stabilirea alocației de plasament sunt necesare următoarele documente: cererea tip, actul de identitate, certificatul de naștere al copilului, hotărârea judecătorească definitivă și certificatul de handicap (dacă este cazul). Documentele pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială/a municipiului București în raza căreia își are domiciliul solicitantul sau pot fi transmise la adresa de e-mail”, subliniază agenția.

Alocația de plasament se acordă copiilor până la împlinirea vârstei de 18 ani. După această vârstă, tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială pot solicita indemnizația pentru tineri, dacă la împlinirea vârstei de 18 ani au optat atât pentru încetarea măsurii de protecție, cât și pentru acordarea unei indemnizații lunare în valoare de 3.170 lei.

Indemnizația pentru tineri este acordată în baza prevederilor art. 129 din Legea nr. 272/2004 și poate fi accesată până la vârsta de 26 de ani, cu condiția ca beneficiarii să urmeze o formă de învățământ la zi sau să fie angajați.

Acordarea indemnizației se face pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, prin care tânărul confirmă că a fost consiliat și informat cu privire la drepturile și responsabilitățile care îi revin după încetarea măsurii de protecție.

Dosarul trebuie să includă copie după actul de identitate, adeverință emisă de direcția generală în evidența căreia s-a aflat cu măsura de protecție specială, însoțită de raportul privind activitatea de consiliere și informare, precum și adeverință de la unitatea de învățământ, dacă urmează cursuri la zi, sau adeverință de la angajator, dacă este încadrat în muncă. Documentele pot fi depuse la sediul agenției teritoriale sau transmise în format electronic.

În luna martie 2026, ANPIS, prin agențiile teritoriale, a efectuat plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii februarie pentru 9.697 de tineri proveniți din sistemul de protecție specială, care își continuă studiile sau sunt angajați.

Categorie Detalii Instituție Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) Tip comunicare Comunicat oficial Beneficii vizate Alocația de plasament și indemnizația pentru tineri Public țintă Copii din sistemul de protecție specială și tineri proveniți din acest sistem Bază legală Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Alocația de plasament – cuantum 1.194 lei/lună/copil Majorare +50% pentru copiii încadrați în grad de handicap Beneficiari alocație plasament (martie 2026) 28.114 persoane Valoare totală plăți (februarie 2026) Peste 36 milioane lei Perioada acordării Până la vârsta de 18 ani Documente necesare Cerere tip, act de identitate, certificat naștere copil, hotărâre judecătorească definitivă, certificat handicap (dacă este cazul) Modalitate depunere La agențiile teritoriale sau prin e-mail Indemnizația pentru tineri – valoare 3.170 lei/lună Condiții indemnizație Încetarea măsurii de protecție la 18 ani și opțiune pentru indemnizație Perioadă eligibilitate Până la 26 de ani Condiții suplimentare Studiu la zi sau angajare Documente dosar indemnizație Copie act identitate, adeverință DGASPC, raport consiliere, adeverință școală sau angajator Modalitate depunere dosar La agențiile teritoriale sau electronic Beneficiari indemnizație (martie 2026) 9.697 tineri Obligații administrative Cerere + declarație pe propria răspundere privind consilierea și informarea Rol ANPIS Administrarea și plata lunară a beneficiilor de asistență socială Obiectiv instituțional Sprijinirea copiilor și tinerilor vulnerabili și facilitarea accesului la drepturi sociale

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială își reafirmă angajamentul de a sprijini copiii și tinerii vulnerabili, asigurând accesul acestora la drepturile sociale de care au nevoie.