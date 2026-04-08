Casa Județeană de Pensii Alba a anunțat că, în data de 7 aprilie 2026, au fost efectuate transferurile drepturilor bănești pentru pensionarii și beneficiarii de indemnizații prevăzute de legi speciale din județ. Instituția a precizat că sumele vor fi disponibile în conturi începând cu 8 aprilie 2026, după procesarea acestora de către bănci.

„IMPORTANT pentru pensionarii și beneficiarii de indemnizații prevăzute de de legi speciale din Alba: Casa Județeană de Pensii Alba informează că în data de 7 aprilie 2026 au fost efectuate transferurile drepturilor bănești. Sumele vor fi disponibile în conturi în data de 8 aprilie 2026, după procesarea de către bănci. Vă mulțumim pentru încredere și vă asigurăm de sprijinul nostru! Vă dorim sărbători liniștite, sănătate și pace sufletească!”, au transmis angajații Casei Județene de Pensii Alba, miercuri, 8 aprilie 2026.

În contextul Sărbătorilor Pascale, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a dispus măsuri speciale pentru plata anticipată a pensiilor și indemnizațiilor sociale. Astfel, pensiile virate în conturi bancare vor fi plătite astăzi, 8 aprilie 2026, iar pensiile livrate prin poștă vor fi distribuite până pe 9 aprilie 2026. Instituția a precizat că toate fondurile necesare au fost asigurate, iar taloanele de pensii au fost deja transmise către oficiile poștale pentru a fi distribuite la timp.

Pe lângă plățile curente, autoritățile au anunțat și un nou pachet de măsuri sociale. Guvernul României a aprobat „Pachetul de solidaritate”, inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, destinat persoanelor vulnerabile. Programul vizează în special pensionarii cu venituri mici, familiile cu copii și persoanele aflate în risc de sărăcie. Sprijinul financiar va fi acordat în două tranșe, prima dintre acestea fiind programată pentru luna mai 2026.

În luna aprilie 2026, statul român a accelerat plata principalelor beneficii sociale, astfel încât alocațiile, indemnizațiile pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție și pensiile să fie livrate înaintea Sărbătorilor Pascale. Măsura are ca obiectiv asigurarea continuității sprijinului financiar pentru milioane de beneficiari și evitarea întârzierilor cauzate de perioada sărbătorilor legale.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că, în intervalul 6 aprilie–10 aprilie, sunt efectuate plățile aferente drepturilor sociale pentru luna martie 2026. Procesul de plată a fost organizat astfel încât toți beneficiarii să primească sumele fără întârzieri, indiferent de modalitatea de încasare. Pentru cei care primesc banii în cont bancar, alimentarea va avea loc astăzi, 8 aprilie 2026, iar pentru plățile prin mandat poștal distribuirea va fi realizată etapizat, astfel încât toți beneficiarii să își primească drepturile până la 9 aprilie 2026. Transferurile sunt efectuate în colaborare cu Compania Națională Poșta Română, care asigură distribuirea fizică a sumelor către cei care au optat pentru această metodă.

Valoarea totală a sumelor plătite depășește 1,9 miliarde de lei și este destinată unui număr de peste 3,8 milioane de persoane din România. Peste 1,2 miliarde de lei sunt alocate celor mai de mici de 3,5 milioane de copii beneficiari ai alocației de stat, aproximativ 608 milioane de lei părinților care primesc indemnizație pentru creșterea copilului, iar circa 58 milioane de lei reprezintă stimulentul de inserție pentru peste 72.000 de beneficiari. Aceste sume constituie un sprijin financiar lunar esențial pentru familiile cu copii și pentru părinții activi pe piața muncii.