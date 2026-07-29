Alocațiile pentru copii intră în august după un calendar diferit. Ce trebuie să știe părinții

Alocațiile aferente lunii august 2026 ar putea fi virate mai devreme pentru milioane de părinți din România. Calendarul de plată este influențat de faptul că data obișnuită pentru transferuri cade într-o zi de weekend. Beneficiarii care încasează sumele în cont bancar ar putea primi banii cu o zi înainte, în timp ce distribuirea prin Poșta Română va urma programul obișnuit.

Alocațiile aferente lunii august 2026 ar putea fi plătite mai devreme decât în mod obișnuit, potrivit calendarului Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). În mod normal, plata este programată în jurul datei de 8 a fiecărei luni, însă în august această dată coincide cu o zi de sâmbătă.

În aceste condiții, beneficiarii care au optat pentru plata în cont bancar ar putea primi sumele încă de vineri, 7 august, astfel încât transferurile să fie efectuate înainte de weekend.

Pentru familiile care încasează alocația prin mandat poștal, distribuirea banilor va continua pe parcursul mai multor zile, în funcție de programul stabilit de Poșta Română și de ANPIS.

Schimbarea privește exclusiv calendarul de plată și nu afectează valoarea alocațiilor acordate în 2026.

Valoarea alocațiilor rămâne neschimbată în 2026, iar cuantumul diferă în funcție de vârsta copilului și de situațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Copiii cu vârsta de până la doi ani beneficiază de o alocație lunară de 719 lei. Același cuantum este acordat și copiilor cu handicap cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani.

Pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei pe lună. De aceeași sumă beneficiază și tinerii care au împlinit 18 ani, dacă își continuă studiile în condițiile prevăzute de lege.

Alocația de stat se acordă tuturor copiilor care locuiesc legal în România, inclusiv celor ai cetățenilor străini sau ai persoanelor fără cetățenie care au reședința pe teritoriul țării.

Dreptul la alocație începe din luna următoare nașterii copilului și se menține, în mod obișnuit, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Legislația în vigoare stabilește că plata alocației de stat poate fi suspendată, încetată sau chiar recuperată dacă beneficiarul încasează sume fără să mai îndeplinească toate condițiile prevăzute de lege.

În astfel de cazuri, ANPIS poate emite o decizie de recuperare a sumelor încasate necuvenit, iar beneficiarul are obligația legală de a restitui banii.

Printre situațiile care pot conduce la recuperarea alocației se numără neanunțarea schimbării domiciliului sau a reședinței de către părinți ori reprezentantul legal, necomunicarea schimbării reprezentantului legal al copilului și continuarea plății după ce copilul nu mai îndeplinește condițiile pentru acordarea dreptului.

De asemenea, recuperarea sumelor poate fi dispusă dacă sunt furnizate informații sau documente care nu mai corespund situației reale ori dacă beneficiarul încasează bani la care nu mai avea dreptul, potrivit prevederilor legale în vigoare.