Consiliere psihologică gratuită pentru părinții copiilor cu autism sau sindrom Down. Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, un proiect de lege care aduce un sprijin esențial pentru familiile copiilor cu nevoi speciale. Noua reglementare prevede acordarea gratuită de servicii de consiliere psihologică pentru părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down.

Inițiativa legislativă, susținută de Raluca Turcan, vine ca răspuns la nevoile reale ale părinților care se confruntă zilnic cu provocări emoționale, stres și epuizare. Potrivit acesteia, proiectul este rezultatul unui dialog direct cu familii și specialiști, evidențiind importanța sprijinului psihologic în echilibrul întregii familii.

”Proiectul de lege pe care l-am iniţiat, adoptat azi în Camera decizională, prin care părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică, nu s-a născut într-un birou. Este rezultatul dezbaterilor şi discuţiilor pe care le-am avut la Sibiu cu părinţi care duc zilnic o luptă nevăzută şi cu specialişti care ştiu cât de mult contează sprijinul real” a transmis deputatul PNL Raluca Turcan.

Actul normativ modifică și completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, introducând măsuri clare de sprijin psihologic. Concret, părinții și tutorii legali vor avea acces gratuit la ședințe de consiliere psihologică, costurile fiind acoperite integral prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Această măsură are ca scop:

reducerea stresului și a epuizării emoționale în rândul părinților

îmbunătățirea capacității acestora de a gestiona situațiile dificile

creșterea calității vieții copiilor printr-un mediu familial stabil

”Mă bucur că vocea oamenilor, a sibienilor ajunge acolo unde trebuie, adică în decizia publică. Este un proiect care a primit aviz favorabil din partea Ministerului Sănătăţii şi a fost votat aproape în unanimitate în Camera Deputaţilor (doar două abţineri). Un semn că, atunci când vorbim despre lucruri cu adevărat importante, putem lăsa diferenţele deoparte. Mulţumesc colegilor deputaţi pentru votul de azi!”, sublliniază Turcan.

Specialiștii în sănătate mintală subliniază că îngrijirea unui copil cu autism sau sindrom Down implică un efort constant, atât fizic, cât și emoțional. Lipsa suportului adecvat poate duce la anxietate, depresie sau burnout parental.

Prin introducerea consilierii gratuite, statul recunoaște oficial rolul esențial al părinților în procesul de recuperare și dezvoltare al copilului. Un părinte echilibrat emoțional poate oferi un sprijin mai eficient și constant.

Proiectul a fost adoptat cu o majoritate covârșitoare în Camera Deputaților, înregistrând doar două abțineri. De asemenea, a primit aviz favorabil din partea Ministerului Sănătății, ceea ce întărește relevanța și necesitatea măsurilor propuse.

Acest consens reflectă importanța subiectului și nevoia urgentă de politici publice care să sprijine familiile vulnerabile.

Implementarea acestei legi va contribui la o abordare mai integrată a îngrijirii copiilor cu nevoi speciale. Nu doar copilul beneficiază de intervenție, ci și familia, care joacă un rol central în evoluția acestuia.

Pe termen lung, specialiștii estimează că astfel de măsuri pot reduce costurile indirecte din sistemul de sănătate și pot îmbunătăți rezultatele terapiilor pentru copii.

Senatul României a respins o propunere legislativă care urmărea modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu scopul de a întări rolul Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și al mass-mediei în campaniile de informare publică dedicate combaterii violenței domestice.

Inițiativa legislativă L139/2026 nu a întrunit numărul minim de voturi necesar pentru adoptare, fiind înregistrate 66 de voturi „pentru”, sub pragul de 67 necesar pentru legile organice. Din totalul de 133 de senatori, doar 98 au fost prezenți la vot.

Președinta Comisiei speciale comune „România fără violență domestică”, Alina Gorghiu, a criticat rezultatul votului, acuzând lipsa de mobilizare parlamentară și ceea ce a numit interpretări eronate ale proiectului. În opinia sa, respingerea inițiativei afectează eforturile de prevenire a violenței domestice.

Aceasta a anunțat că va redepune proiectul în Parlament, susținând că măsurile propuse sunt necesare pentru protejarea victimelor și pentru îmbunătățirea mecanismelor de informare publică.

„Nu renunţ: voi redepune iniţiativa legislativă în Parlament! Au fost doar 66 de voturi pentru propunerea legislativă, în condiţiile în care erau necesare 67 de voturi, fiind vorba de o lege cu caracter organic. La votul de ieri au fost prezenţi doar 98 de senatori din totalul de 133”, menţionează Alina Gorghiu.

Proiectul respins viza modificarea cadrului legal privind audiovizualul, astfel încât CNA și instituțiile media audiovizuale – televiziuni și radiouri – să poată juca un rol mai activ în promovarea campaniilor de interes public fără caracter comercial.

Printre principalele modificări propuse se numărau:

eliminarea unor limitări privind recomandările CNA pentru difuzarea mesajelor de interes public

consolidarea rolului instituției în facilitarea campaniilor de informare

extinderea difuzării mesajelor privind prevenirea violenței domestice

Dacă ar fi fost adoptată, legea ar fi permis dezvoltarea unor campanii naționale de informare privind:

recunoașterea formelor de violență domestică

funcționarea ordinului de protecție

utilizarea brățării electronice de monitorizare

definiția fenomenului de femicid

modalități rapide de acces la sprijin și servicii specializate

„Proiectul prevedea eliminarea interdicţiei care limita posibilitatea Consiliului Naţional al Audiovizualului de a emite recomandări privind difuzarea spoturilor de interes public şi ar fi acordat CNA competenţa explicită de a emite recomandări pentru difuzarea, de către televiziuni şi radiouri, a spoturilor şi mesajelor aferente campaniilor fără caracter comercial. De exemplu, ar fi putut fi construite campanii care să explice ce este femicidul, cum funcţionează ordinul de protecţie, ce este brăţara electronică sau unde pot cere victimele ajutor”, explică Gorghiu.

Aceste instrumente ar fi fost difuzate prin televiziune și radio, cu scopul de a ajunge mai eficient la victimele aflate în situații de risc.

Susținătorii proiectului argumentează că informarea publică rapidă și constantă este esențială în reducerea cazurilor de violență domestică. Accesul la informații clare poate contribui la identificarea timpurie a situațiilor de abuz și la creșterea gradului de protecție a victimelor.

În această logică, mass-media audiovizuală este văzută ca un instrument strategic în politicile de prevenție, capabil să transmită mesaje de interes public către un public larg, inclusiv către persoanele vulnerabile.