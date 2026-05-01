Noua reglementare, promulgată de Nicușor Dan, introduce sprijin explicit pentru familiile copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist, prin includerea serviciilor de consiliere psihologică în pachetul decontat integral de stat. Măsura face parte din programele naționale de sănătate curative, destinate bolilor cu impact major asupra sănătății publice.

Legea stabilește că părinții sau tutorii legali ai copiilor cu sindrom Down ori tulburări din spectrul autist pot beneficia de consiliere în unități de specialitate, fără costuri directe. În același cadru legislativ sunt incluse și servicii conexe actului medical, precum îngrijirile paliative și alte forme de suport dedicate persoanelor diagnosticate.

Aceste măsuri vizează reducerea presiunii financiare asupra familiilor și creșterea accesului la intervenții specializate, esențiale pentru dezvoltarea copiilor și pentru gestionarea impactului emoțional asupra părinților.

Tulburarea de spectru autist reprezintă o afecțiune de dezvoltare care afectează comunicarea și interacțiunea socială, având manifestări variabile ca intensitate și impact. Copiii diagnosticați pot prezenta comportamente repetitive și interese restrânse, caracteristici care diferă de la forme ușoare până la cazuri severe.

Semnele devin vizibile, de regulă, în primii trei ani de viață, iar lipsa unor cauze clar stabilite complică prevenția și intervenția. Comunitatea științifică analizează în continuare factori genetici, biologici și de mediu care ar putea contribui la apariția acestei tulburări.

Datele internaționale indică o creștere semnificativă a incidenței, estimându-se că un copil din 88 este afectat. În România, lipsa unor statistici oficiale exacte este compensată de estimări care indică aproximativ 30.000 de copii diagnosticați.

În acest context, terapiile specializate devin esențiale pentru reducerea comportamentelor excesive, precum agresivitatea sau autostimularea, și pentru dezvoltarea abilităților deficitare, inclusiv limbajul și interacțiunea socială.

Sindromul Down este o afecțiune genetică determinată de prezența unei copii suplimentare a cromozomului 21, care influențează dezvoltarea fizică și cognitivă. Această modificare genetică apare în urma unor erori în diviziunea celulară și afectează structura cromozomială a organismului.

Persoanele diagnosticate pot prezenta trăsături fizice specifice, precum tonus muscular scăzut, statură redusă și particularități faciale distincte. Totuși, manifestările variază semnificativ de la un individ la altul, atât în intensitate, cât și în impact funcțional.

Există trei forme principale ale sindromului Down: trisomia 21, responsabilă pentru majoritatea cazurilor, mozaicismul, caracterizat prin afectarea parțială a celulelor, și translocația, în care cromozomul suplimentar este atașat altui cromozom. Fiecare formă are particularități genetice și clinice distincte.

Tabel sinteză – principalele prevederi și informații relevante: