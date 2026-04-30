Accesul la terapii gratuite pentru copiii cu nevoi speciale a fost tema centrală a Galei Recunoștinței KinetoBebe, organizată la Sala Dalles, într-un format care a combinat componenta culturală cu mesajul social. Evenimentul, intitulat „Punem petale înapoi florilor”, a fost dedicat partenerilor și susținătorilor care contribuie la finanțarea programelor de recuperare.

La eveniment au participat specialiști din domeniul medical, artiști, reprezentanți ai instituțiilor culturale și parteneri strategici, în timp ce echipa formată din peste 60 de specialiști ai centrelor KinetoBebe a marcat 16 ani de activitate în recuperarea pediatrică.

În acest context, fondatorii au subliniat dimensiunea reală a nevoii de servicii de recuperare pentru copii.

Evenimentul a inclus și un recital susținut de tenorul Ștefan von Korch, alături de pianistul Alexandru Burcă, precum și o ceremonie de acordare a distincțiilor pentru partenerii organizației.

„Am creat un program muzical în care florile devin simbolul copilăriei redăruite. Este o onoare să susțin demersurile Asociației KinetoBebe dedicate copiilor atipici”, declară Ștefan von Korch.

Accesul la terapii gratuite pentru copiii cu nevoi speciale presupune intervenții pe termen lung, iar lipsa unor surse constante de finanțare creează dificultăți majore în derularea programelor. Extinderea serviciilor la nivel național aduce provocări suplimentare, inclusiv necesitatea dezvoltării unei rețele de specialiști și parteneri locali care să respecte standarde unitare.

Fondatorii Asociației KinetoBebe explică faptul că stabilitatea financiară este esențială pentru continuitatea terapiei și pentru evitarea situațiilor în care tratamentele sunt întrerupte.

„Principala provocare, așa cum o vedem noi în Asociația KinetoBebe după ani de experiență în acordarea burselor de terapie pentru copii, este asigurarea unui venit constant și predictibil din partea partenerilor și sponsorilor. Terapia pediatrică nu înseamnă intervenții punctuale, ci un proces complex și de durată, care include ședințe recurente de kinetoterapie, psihologie, logopedie sau alte specializări. În acest context, nu ne putem permite să începem terapia unui copil și, după câteva luni, să o întrerupem din lipsă de fonduri. În momentul în care includem un copil într-un program de bursă, facem acest lucru bazându-ne pe o estimare a resurselor financiare viitoare. Această abordare oferă stabilitate atât familiei, cât și specialistului care urmărește cazul. De aceea, este esențial pentru noi să dezvoltăm parteneriate pe termen lung, care să depășească logica unui buget anual și să susțină continuitatea intervențiilor terapeutice. O altă provocare importantă este responsabilizarea părinților. În situațiile în care terapia este gratuită, există cazuri în care programul nu este respectat cu rigurozitate: ședințele sunt anulate, comunicarea cu specialiștii este deficitară, iar progresul copilului are de suferit. Lipsa implicării constante poate duce, în final, la întreruperea terapiei. Aceste dificultăți sunt observate inclusiv la nivelul Bucureștiului. La scară națională, provocările cresc și mai mult, deoarece este nevoie de dezvoltarea unei rețele de parteneri locali – cabinete și specialiști – care să respecte standardele KinetoBebe. În acest sens, lucrăm de câțiva ani la un ghid de bune practici, pe care ne dorim să îl implementăm la nivel național, pentru a asigura un cadru unitar și de calitate în recuperarea pediatrică”, au răspuns Ana Raluca Chișu și Bogdan Acatrinei, fondatorii KinetoBebe.

În paralel, aceștia subliniază că extinderea la nivel național presupune nu doar resurse financiare, ci și standardizare și monitorizare constantă a serviciilor oferite.

Accesul la terapii gratuite este condiționat și de un proces riguros de selecție a beneficiarilor, stabilit pe baza unui ghid de bune practici. Evaluarea cererilor are loc periodic, însă numărul solicitărilor depășește frecvent capacitatea de finanțare.

Reprezentanții asociației explică faptul că există liste de așteptare constante, iar în anumite perioade nu pot fi acordate burse noi din cauza lipsei de sponsorizări.

„Selecția copiilor beneficiari se realizează în baza unui ghid de bune practici, elaborat în 2024 în cadrul unei mese rotunde la care au participat ONG-uri, medici, terapeuți și părinți. Acest ghid stabilește criteriile de acordare a burselor de terapie și poate fi consultat pe site-ul Asociației KinetoBebe sau solicitat direct în recepțiile centrelor. Procesul de evaluare are loc lunar, când toate cererile sunt analizate și supervizate de managerul operațional al centrelor. În urma acestei evaluări, familiile primesc un răspuns privind acordarea unei finanțări integrale sau parțiale. Pentru a sprijini un număr cât mai mare de copii, am extins intervenția și în zona de cofinanțare, în special pentru terapiile de lungă durată. Există, în mod constant, liste de așteptare, atât din București, cât și din alte orașe din țară. Cererea este ridicată, iar resursele disponibile nu acoperă întotdeauna nevoile existente. Sunt și perioade în care nu putem acorda burse noi, din cauza lipsei de sponsorizări. Unul dintre motivele acestei limitări este faptul că programul de burse de terapie este unul continuu, nu bazat pe proiecte punctuale. În consecință, nu se aliniază întotdeauna cu politicile de responsabilitate socială ale companiilor, care preferă adesea inițiative pe termen scurt, cu vizibilitate imediată. În plus, primim frecvent solicitări din partea familiilor din alte regiuni ale țării, care își doresc să acceseze terapiile în București, ceea ce crește și mai mult presiunea asupra capacității noastre de sprijin”, au răspuns Ana Raluca Chișu și Bogdan Acatrinei, fondatorii KinetoBebe.

Presiunea asupra sistemului este amplificată și de migrarea familiilor din alte regiuni către centrele din Capitală.

Accesul la terapii gratuite a generat rezultate măsurabile în evoluția copiilor, potrivit datelor furnizate de organizație. În ultimii ani, mii de beneficiari au urmat programe de recuperare, iar impactul este observabil atât în dezvoltarea fizică, cât și în integrarea socială.

Reprezentanții KinetoBebe evidențiază faptul că progresul este direct influențat de implicarea familiei și de respectarea recomandărilor specialiștilor.

„ În ultimii patru ani, peste 3.000 de copii au beneficiat de burse de terapie în centrele KinetoBebe, cumulând aproximativ 40.000 de ședințe individuale finanțate sau cofinanțate. Majoritatea copiilor incluși în aceste programe au diagnostice neurologice, afecțiuni genetice sau întârzieri de dezvoltare, situații care necesită intervenții susținute pe termen lung. De multe ori, resursele financiare ale familiilor sunt direcționate către consultații și tratamente medicale, iar accesul la terapie devine limitat fără sprijin extern. Rezultatele sunt vizibile și măsurabile în evoluția copiilor: unii au reușit să meargă mai devreme datorită intervenției timpurii, alții și-au dezvoltat limbajul mai rapid, iar o parte dintre ei au fost integrați cu succes în sistemul de învățământ de stat. Există și cazuri de copii și adolescenți care, în urma problemelor cauzate de sportul de performanță, au beneficiat de recuperare și au reușit să-și reducă semnificativ durerile și limitările funcționale. Este însă important de subliniat că rezultatele în terapia pediatrică sunt direct influențate de implicarea familiei. Respectarea frecvenței ședințelor recomandate, continuitatea exercițiilor acasă și colaborarea constantă cu terapeutul sunt esențiale pentru progresul copilului. Dincolo de cifre, impactul real se vede în poveștile individuale. Un exemplu este cel al unei fetițe care a ajuns în centrele KinetoBebe în urma unui diagnostic sever, un sindrom genetic rar, cu un prognostic rezervat. Astăzi, la aproape 13 ani, deși se confruntă în continuare cu dificultăți neurologice, ea duce o viață în care se poate bucura de copilărie alături de familia sa. Nu este un copil pierdut, ci un copil care, cu sprijin constant, și-a câștigat șansa la o viață cât mai apropiată de normalitate”, au răspuns Ana Raluca Chișu și Bogdan Acatrinei, fondatorii KinetoBebe.

Aceste rezultate evidențiază importanța intervenției timpurii și a continuității terapiei în recuperarea pediatrică.

Accesul la terapii gratuite rămâne obiectivul central al organizației, care își propune extinderea programelor existente și dezvoltarea unor inițiative noi în 2026. Printre acestea se numără programe de prevenție, integrare socială și evenimente dedicate copiilor neurodivergenți.

Fondatorii subliniază că unele proiecte au fost deja prezentate autorităților și ar putea contribui la dezvoltarea unor politici publice.

„Pentru anul 2026, Asociația KinetoBebe își propune continuarea și extinderea programelor deja existente, care au demonstrat impact real în comunitate. Unul dintre proiectele principale este programul „#StaiDrept”, prin care, până în prezent, au fost evaluați aproximativ 13.000 de copii din București. Programul vizează prevenția și depistarea timpurie a problemelor de postură și dezvoltare și va continua și în acest an. De asemenea, inițiativa a fost prezentată în cadrul Guvernul României, unde a primit susținere din partea autorităților locale și naționale, cu obiectivul de a fi extinsă la nivel național și de a contribui la dezvoltarea unor politici publice dedicate sănătății copiilor. Un alt proiect important este „Dansul Pașilor de Catifea”, un spectacol dedicat copiilor neurodivergenți, care va avea loc și în acest an la Opera Națională din București, continuând parteneriatul și promisiunile asumate în cadrul Galei KinetoBebe. În paralel, ne propunem extinderea programului „București este și al lor”, prin organizarea a două-trei activități lunare gratuite pentru copiii neurodivergenți, menite să susțină integrarea socială și participarea activă în comunitate. Nu în ultimul rând, bursele de terapie rămân nucleul activității noastre și proiectul de suflet al Asociației. Ne dorim ca toate aceste inițiative să contribuie la creșterea încrederii și interesului din partea mediului privat, astfel încât să putem atrage parteneriate sustenabile și să asigurăm continuitatea programelor dedicate copiilor care au nevoie de terapie pe termen lung”, au răspuns Ana Raluca Chișu și Bogdan Acatrinei, fondatorii KinetoBebe.

În paralel cu aceste inițiative, organizația continuă să dezvolte proiecte dedicate incluziunii și accesului la cultură pentru copiii cu dizabilități.

Accesul la terapii gratuite depinde în mod direct de implicarea companiilor și a persoanelor fizice, în condițiile în care programele sunt continue și necesită finanțare pe termen lung.

Reprezentanții asociației atrag atenția asupra importanței investițiilor sustenabile în proiecte sociale cu impact real.

„ Pentru Asociația KinetoBebe, una dintre cele mai importante nevoi este predictibilitatea fondurilor, deoarece aceasta ne permite, la rândul nostru, să oferim stabilitate și continuitate familiilor care depind de programele de terapie. În lipsa acestei predictibilități, devine dificil să garantăm parcursul terapeutic pe termen lung al copiilor. Ne dorim ca firmele și persoanele juridice implicate în proiecte sociale să fie deschise la dialog atunci când le contactăm și să analizeze cu atenție inițiativele pe care aleg să le susțină. Este importantă diferențierea între proiecte cu impact real, pe termen lung – în special cele dedicate sănătății și dezvoltării copiilor – și inițiative punctuale, cu efect limitat în timp. Investiția în copilărie este, în esență, una dintre cele mai valoroase și responsabile forme de implicare socială. În același timp, și persoanele fizice pot contribui, prin donații sau prin susținerea directă a programelor asociației. De multe ori, chiar și contribuțiile mici pot avea un impact semnificativ pentru copiii beneficiari. Pentru copiii neurodivergenți, aceste resurse înseamnă nu doar acces la terapie, ci și șansa la experiențe, integrare și momente esențiale pentru dezvoltarea lor. Sunt copii care fac parte din comunitatea noastră și care au nevoie de sprijin pentru a-și trăi copilăria cu demnitate și speranță”, au răspuns Ana Raluca Chișu și Bogdan Acatrinei, fondatorii KinetoBebe.

În acest context, prima ediție a Galei Recunoștinței KinetoBebe, organizată la Sala Dalles, a reunit parteneri din domeniul cultural, medical și social, marcând 16 ani de activitate ai organizației și evidențiind rolul colaborării între sectorul privat și societatea civilă în susținerea accesului la terapii gratuite pentru copii.