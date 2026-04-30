Vor fi restricții trecute în lege pentru telefoanele mobile. Într-o mișcare decisivă pentru reconfigurarea mediului educațional, Senatul României a adoptat un proiect de lege care modifică fundamental regulile privind utilizarea dispozitivelor electronice în unitățile de învățământ.

Actul normativ, mai exact Legea 213/30.03.2026, vine să completeze Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, oferind cadrelor didactice și conducerilor școlare instrumentele legale necesare pentru a limita distragerile provocate de tehnologie în timpul procesului de predare.

Măsura răspunde unor îngrijorări tot mai mari legate de scăderea atenției elevilor și de impactul rețelelor sociale asupra randamentului școlar.

Potrivit noilor prevederi, decizia finală privind regimul de utilizare a telefoanelor nu va mai fi una generală și ambiguă, ci va sta la latitudinea consiliului de administrație al fiecărei unități de învățământ.

Această autonomie permite școlilor să adapteze regulamentul intern în funcție de nevoile specifice ale comunității locale, putând alege între o interdicție totală în incinta instituției sau una parțială, limitată doar la anumite zone ori intervale orare.

O noutate absolută introdusă de acest act normativ este obligația școlilor de a organiza logistica necesară pentru preluarea și păstrarea în siguranță a telefoanelor.

Legea nu se limitează doar la a permite interdicția, ci stabilește pași procedurali stricți pentru a evita pierderea sau deteriorarea bunurilor personale ale elevilor. Astfel, fiecare școală va trebui să includă în regulamentul de ordine interioară o procedură clară de preluare temporară.

Conform textului adoptat, această procedură trebuie să specifice exact momentul și locul preluării, precum și identitatea persoanelor autorizate să manipuleze dispozitivele.

Mai mult, legea impune modalități riguroase de individualizare a aparatelor, sugerând utilizarea etichetelor sau a sigiliilor, pentru a preveni confuziile. Totodată, instituțiile sunt obligate să țină o evidență clară într-un registru de predare-primire și să garanteze securitatea spațiilor de depozitare pe tot parcursul zilei de curs.

Aceste reguli se vor aplica inclusiv în cadrul activităților extrașcolare care se desfășoară în afara sediului unității de învățământ, dacă consiliul de administrație decide astfel.

Schimbările legislative vizează în mod special învățământul liceal, oferind o claritate juridică necesară profesorilor care, până acum, se loveau adesea de refuzul elevilor de a renunța la telefoanele mobile.

Noile reglementări vor deveni obligatorii la nivel național la 30 de zile după ce legea va fi publicată în Monitorul Oficial, oferind școlilor un scurt răgaz pentru a pregăti infrastructura de depozitare necesară.

Rezumatul prevederilor Legii 213/2026

Categorie Prevederi și Obligații Legale Autoritatea de decizie Consiliul de administrație al fiecărei școli stabilește zonele de interdicție. Domeniu de aplicare În incinta școlii, în timpul orelor sau la activități desfășurate în afara ei. Logistica școlară Amenajarea obligatorie de spații speciale, securizate, pentru păstrarea telefoanelor. Procedura de preluare Identificarea dispozitivelor (etichetare/sigilare) și înregistrarea în registrul de predare-primire. Responsabilități Desemnarea persoanelor autorizate care pot prelua și gestiona echipamentele elevilor. Termen de aplicare Intrarea în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

