Senatul a votat legea care permite profesorilor să interzică telefoanele mobile în incinta școlilor
Vor fi restricții trecute în lege pentru telefoanele mobile. Într-o mișcare decisivă pentru reconfigurarea mediului educațional, Senatul României a adoptat un proiect de lege care modifică fundamental regulile privind utilizarea dispozitivelor electronice în unitățile de învățământ.
Actul normativ, mai exact Legea 213/30.03.2026, vine să completeze Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, oferind cadrelor didactice și conducerilor școlare instrumentele legale necesare pentru a limita distragerile provocate de tehnologie în timpul procesului de predare.
Măsura răspunde unor îngrijorări tot mai mari legate de scăderea atenției elevilor și de impactul rețelelor sociale asupra randamentului școlar.
Potrivit noilor prevederi, decizia finală privind regimul de utilizare a telefoanelor nu va mai fi una generală și ambiguă, ci va sta la latitudinea consiliului de administrație al fiecărei unități de învățământ.
Această autonomie permite școlilor să adapteze regulamentul intern în funcție de nevoile specifice ale comunității locale, putând alege între o interdicție totală în incinta instituției sau una parțială, limitată doar la anumite zone ori intervale orare.
Unitățile de învățământ trebuie să amenajeze spații securizate pentru depozitarea dispozitivelor preluate de la elevi
O noutate absolută introdusă de acest act normativ este obligația școlilor de a organiza logistica necesară pentru preluarea și păstrarea în siguranță a telefoanelor.
Legea nu se limitează doar la a permite interdicția, ci stabilește pași procedurali stricți pentru a evita pierderea sau deteriorarea bunurilor personale ale elevilor. Astfel, fiecare școală va trebui să includă în regulamentul de ordine interioară o procedură clară de preluare temporară.
Conform textului adoptat, această procedură trebuie să specifice exact momentul și locul preluării, precum și identitatea persoanelor autorizate să manipuleze dispozitivele.
Mai mult, legea impune modalități riguroase de individualizare a aparatelor, sugerând utilizarea etichetelor sau a sigiliilor, pentru a preveni confuziile. Totodată, instituțiile sunt obligate să țină o evidență clară într-un registru de predare-primire și să garanteze securitatea spațiilor de depozitare pe tot parcursul zilei de curs.
Aceste reguli se vor aplica inclusiv în cadrul activităților extrașcolare care se desfășoară în afara sediului unității de învățământ, dacă consiliul de administrație decide astfel.
Schimbările legislative vizează în mod special învățământul liceal, oferind o claritate juridică necesară profesorilor care, până acum, se loveau adesea de refuzul elevilor de a renunța la telefoanele mobile.
Noile reglementări vor deveni obligatorii la nivel național la 30 de zile după ce legea va fi publicată în Monitorul Oficial, oferind școlilor un scurt răgaz pentru a pregăti infrastructura de depozitare necesară.
Rezumatul prevederilor Legii 213/2026
|Categorie
|Prevederi și Obligații Legale
|Autoritatea de decizie
|Consiliul de administrație al fiecărei școli stabilește zonele de interdicție.
|Domeniu de aplicare
|În incinta școlii, în timpul orelor sau la activități desfășurate în afara ei.
|Logistica școlară
|Amenajarea obligatorie de spații speciale, securizate, pentru păstrarea telefoanelor.
|Procedura de preluare
|Identificarea dispozitivelor (etichetare/sigilare) și înregistrarea în registrul de predare-primire.
|Responsabilități
|Desemnarea persoanelor autorizate care pot prelua și gestiona echipamentele elevilor.
|Termen de aplicare
|Intrarea în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.
Iulia Feordeanu, psihoterapeut: Bullying-ul de la școală se termină odată cu programul, cyberbullying-ul continuă permanent, copilul având telefonul mereu la îndemână
Psihoterapeutul Iulia Feordeanu a explicat pentru vocativ.ro ce pot face concret, părinții și profesorii, pentru a preveni dezvoltarea unei dependențe de telefoane și social media.
„În primul rând, părinții ar trebui să folosească un sistem de control parental, cu limitarea strictă a timpului petrecut online, atât pe smartphone, cât și pe computer. Telefonul smart nu ar trebui oferit fără un contract clar, care să prevadă reguli de utilizare și consecințe atunci când acestea sunt încălcate.
La școală, cea mai bună soluție este interzicerea telefoanelor, pentru că nu sunt necesare în procesul de predare și doar distrag atenția. În plus, profesorii pot introduce discuții despre cetățenia digitală, folosind resurse deja disponibile, precum materialele Consiliului Europei. (…)
Un risc important ține de mercantilizarea spațiului digital destinat copiilor și adolescenților. Comercianții îi transformă în consumatori încă de la vârste fragede, îi bombardează cu produse inutile, promovate constant pe rețele. Vedem și la propriii copii cum apar brusc „nevoi” pentru obiecte despre care nici nu am auzit.
În plus, rețelele nu înlocuiesc socializarea reală. În loc să se întâlnească într-un parc sau să facă activități împreună, copiii stau singuri în camere și mimează interacțiunea.
O altă consecință gravă este expunerea timpurie la conținut sexual explicit. Studiile Salvați Copiii arată că mulți adolescenți între 11 și 17 ani au primit sau li s-au solicitat fotografii și alte materiale intime. Din experiența cursurilor de educație pentru sănătate relațională și sexuală reiese că băieții încep să acceseze pornografie chiar de la 7 ani. Deși părinții pot restricționa accesul la telefoane, întotdeauna există un coleg care are și împarte conținutul cu ceilalți.
Asta arată cât de necesară este educația sexuală în școli. Copiii trebuie să primească informații corecte de la profesioniști, nu să creadă că pornografia reflectă realitatea. Dar subiectul rămâne unul controversat, la fel ca educația digitală, iar rezistența socială este mare.
Un risc major îl reprezintă și hărțuirea online. Spre deosebire de bullying-ul de la școală, care se termină odată cu programul, cyberbullying-ul continuă permanent, copilul având telefonul mereu la îndemână. Este o cauză frecventă a problemelor emoționale, în special la fete, mai expuse pe rețelele sociale.
Băieții, în schimb, petrec mai mult timp în jocuri online, unde apar alte tipuri de riscuri precum expunerea la limbaj agresiv, presiunea de a cheltui bani pe achiziții din jocuri, dependența de competiția continuă sau contactul cu persoane necunoscute care pot profita de vulnerabilitatea lor”, a explicat Iulia Feordeanu.
