Ministrul Educației, Mihai Dimian, a oferit clarificări importante cu privire la viitorul salarizării în sistemul de învățământ. Oficialul a demontat percepția actuală asupra proiectului de lege care circulă în spațiul public, subliniind că acesta nu reprezintă, în acest moment, un document administrativ oficial, ci mai degrabă o inițiativă cu substrat politic.

Ministrul Dimian a explicat că apariția acestui document în dezbaterea publică pare să fie rezultatul nevoii de a transmite un semnal de finalizare a unor demersuri în contextul politic actual, fără ca acesta să aibă însă o bază procedurală solidă.

Potrivit acestuia, Ministerul Muncii nu și-a asumat oficial o variantă unică, existând în prezent șapte variante de lucru, niciuna dintre ele nefiind agreată de Ministerul Finanțelor.

Mai mult, oficialul a criticat lipsa de consultare interministerială, punctând faptul că este inacceptabil să lansezi un proiect care vizează cadrele didactice, o treime din totalul angajaților din sectorul public, fără a discuta în prealabil cu Ministerul Educației și Cercetării.

„Discutăm despre un proiect care a apărut în spațiul public mai degrabă ca un gest politic, nu ca un gest administrativ. Probabil că, în acest context politic s-a simțit nevoia să se spună că am finalizat ceva. Apoi, constat că nu se recunoaște acest proiect ca fiind proiectul Ministerului Muncii. Eu am întrebat la minister și mi-au spus că au șapte variante și că nu este, deocamdată, nici una agreată cu Ministerul de Finanțe. (…) Nu poți să lansezi un proiect public fără să-l discuți cu Ministerul Educație și Cercetării, care are aproximativ o treime dintre angajații cărora tu le stabilești salariile”, a afirmat Mihai Dimian.

În viziunea ministrului, înainte de a se avansa cifre sau grile de salarizare, este imperativă o dezbatere publică așezată pe principiile de bază ale reformei.

Mihai Dimian a subliniat pentru Libertatea că una dintre intențiile principale ale proiectului a fost includerea sporurilor și a indemnizațiilor direct în salariul de bază, o măsură menită să reducă discrepanțele nejustificate dintre diversele domenii profesionale.

Totuși, acesta a avertizat că trebuie analizat cu mare atenție dacă sumele rezultate din cumularea actualelor venituri conduc într-adevăr la salariile de bază propuse în noile variante legislative.

De asemenea, ministrul a ridicat problema diferențierii veniturilor în funcție de performanță, sugerând că sistemul nu ar trebui să se limiteze la sume fixe, ci să permită o recompensare a calității actului educațional.

În opinia sa, aceste aspecte fundamentale trebuie clarificate înainte ca proiectul să devină lege, pentru a se asigura că măsurile adoptate vor fi sustenabile și funcționale pe termen lung, oferind în același timp predictibilitate cadrelor didactice.

„Principiile pe care au dorit să construiască acest proiect au fost să introducem sporuri și indemnizații în salariul de bază. (…) Trebuie văzut dacă salariul actual, plus aceste sporuri și indemnizații, conduc sau nu la salariul de bază propus în noua lege. Deci, înainte de a discuta despre un proiect care nu este momentan recunoscut, aș prefera să se dezbată public aceste principii. Suntem de acord ca un salariu de bază să includă și aceste sporuri, tocmai pentru a nu apărea diferențieri între diversele domenii? Suntem de acord să existe o diferențiere pe bază de performanță, poate nu neapărat o sumă fixă, iar apoi să discutăm despre sumele pe care le avem la dispoziție suplimentar pentru aceste salarii?”, a afirmat Mihai Dimian.

Discuția a atins și punctul sensibil al resurselor financiare disponibile, într-un moment în care România se confruntă cu un deficit bugetar semnificativ, de peste 9%.

Mihai Dimian a recunoscut dificultatea situației economice actuale, dar a insistat asupra necesității unei perspective clare de viitor pentru dascăli. Acesta a pus sub semnul întrebării ierarhia priorităților guvernamentale, întrebându-se retoric dacă educația va fi primul sector care va beneficia de o eventuală redresare economică.

„Dacă ieșim din această perioadă dificilă, educația va fi prima care va beneficia de această ieșire sau nu?”, a încheiat ministrul Educației, Mihai Dimian.

Aspect Analizat Status și Detalii (Sursa: Min. Educației) Statutul Proiectului Inițiativă politică, nu proiect administrativ oficial. Variante de Lucru 7 variante existente la Min. Muncii, niciuna agreată de Finanțe. Consultări Interministeriale Insuficiente; Min. Educației (33% din angajați vizați) nu a fost consultat. Modificări Salariale Propunere de includere a sporurilor și indemnizațiilor în salariul de bază. Criteriu Nou propus Introducerea diferențierii veniturilor pe bază de performanță. Context Macroeconomic Deficit bugetar de peste 9%; criză de lichidități. Perspectiva Învățământului Educația ar trebui să fie prima prioritate după ieșirea din criză.

În tot acest timp, cadrele didactice au ieșit în stradă astăzi, 29 aprilie 2026, în fața sediului Ministerului Educației.

Sindicaliștii reclamă „tăierile ilegale de drepturi” şi solicitând revocarea circularei pe care o consideră „abuzivă şi ilegală” privind reducerea cheltuielilor de personal în anul 2026.