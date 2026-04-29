Miting tensionat la Ministerul Educației. Participanții la manifestație, membri ai Federației Sindicatelor „Spiru Haret”, au venit cu pancarte, bannere, steaguri, vuvuzele și porta-voce, susținând că proiectul noii legi a salarizării îi condamnă pe profesori la sărăcie.

Protestul s-a desfășurat pe trotuarul din fața ministerului, iar sindicaliștii au transmis că au ieșit în stradă pentru a se opune unor măsuri care, în opinia lor, afectează atât profesorii, cât și sistemul de învățământ în ansamblu. Ei au acuzat două decizii pe care le consideră nocive pentru educația românească.

Prima nemulțumire vizează Circulara nr. 26564 din 17 aprilie 2026 privind reducerea cheltuielilor de personal în anul 2026. Liderii sindicali susțin că documentul a fost emis cu încălcarea legislației și fără consultarea federațiilor sindicale. Ei cer retragerea de urgență a circularei și afirmă că reducerile propuse sunt interzise de lege.

Potrivit reprezentanților Federației Sindicatelor Libere din Învățământ „Spiru Haret”, circulara ar încălca articolul XLIX din OUG nr. 7/2026. Sindicaliștii spun că actul normativ exceptează în mod clar toate unitățile și instituțiile din învățământul de stat de la reducerea cheltuielilor de personal. În această categorie ar intra și unitățile de educație extrașcolară, precum și inspectoratele școlare, deoarece fac parte din rețeaua școlară. Protestatarii au transmis că nu acceptă subfinanțarea sistemului educațional.

„Circulara încalcă art. XLIX din O.U.G. nr. 7/2026. Legea exceptează în mod clar şi expres toate unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat de la reducerea cheltuielilor de personal. Deoarece fac parte din reţeaua şcolară, unităţile de educaţie extraşcolară şi inspectoratele sunt de asemenea exceptate. Nu acceptăm subfinanţarea!”, au spus sindicaliştii.

A doua temă majoră a protestului este proiectul noii legi a salarizării, despre care sindicaliștii afirmă că a apărut pe surse și că ignoră complet prevederile OUG 57/2023. În opinia acestora, varianta pregătită de Guvernul condus de Ilie Bolojan ar afecta grav veniturile angajaților din educație și ar anula promisiuni făcute anterior cadrelor didactice.

Sindicaliștii au arătat că un profesor debutant ar fi trebuit să aibă în 2026 un salariu de 8.600 de lei brut, însă acest angajament nu s-ar mai regăsi în noul proiect. De asemenea, ei susțin că promisiunea potrivit căreia salariul maxim din învățământ urma să fie egal cu cel al unui medic specialist nu mai este respectată. Conform calculelor prezentate de liderii sindicali, diferența actuală ar fi de aproximativ 4.300 de lei în defavoarea profesorilor.

„Un profesor debutant ar fi trebuit să aibă un salariu de 8.600 lei brut în 2026, dar promisiunea a fost ştearsă cu buretele. Promisiunea că salariul maxim din învăţământ va fi egal cu cel al unui medic specialist a fost încălcată flagrant – diferenţa este acum de aproximativ 4300 de lei în defavoarea profesorilor! ​Atragem atenţia Guvernului Bolojan, preşedintelui Nicuşor Dan şi întregii clase politice: Tăcerea voastră este complice la colapsul educaţiei! Vreţi o ţară din care oamenii capabili pleacă?”, arată liderii sindicali.

În mesajul transmis autorităților, protestatarii au atras atenția Guvernului Bolojan, lui Nicușor Dan și clasei politice că lipsa de reacție în fața acestor probleme poate contribui la degradarea sistemului de educație și la plecarea oamenilor capabili din țară.

În timpul manifestației, ministrul Educației, Mihai Dimian, a ieșit în mijlocul protestatarilor pentru a discuta cu liderii sindicali. El a explicat că a ales să poarte dialog direct cu reprezentanții angajaților din educație deoarece consideră că aceasta este o modalitate de a detensiona situația și de a identifica soluții comune.

„Am venit să discut cu reprezentanţii sindicali, consider că dialogul este o modalitate de a detensiona lucrurile şi de a găsi soluţiile împreună”, a declarat ministrul Educaţiei.

Gestul ministrului a venit pe fondul tensiunilor crescute din sistem, generate atât de disputa privind cheltuielile de personal, cât și de dezbaterile legate de viitoarea lege a salarizării. Rămâne de văzut dacă discuțiile dintre minister și sindicate vor duce la modificarea sau retragerea circularei contestate și la reluarea negocierilor privind veniturile profesorilor.

Pe pancartele afișate la protest s-au putut citi mesaje precum „Educație, NU austeritate!”, „Vrem dialog social, nu dictatură prin circulară!” și „Respectați drepturile salariaților din educație!”. Atmosfera a fost întreținută de vuvuzele, bannere și steaguri aduse de participanți veniți din mai multe județe ale țării.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a mers astăzi în mijlocul sindicaliștilor care protestau în fața sediului ministerului și le-a transmis că se bucură să își revadă colegii, indiferent de contextul actual. El a amintit că și în urmă cu trei ani s-a aflat alături de aceștia și a precizat că înțelege foarte bine revendicările formulate de protestatari.

Totodată, ministrul a subliniat că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, după decizii greșite luate în ultimii ani, care au dus la un deficit bugetar de peste 9%. Mihai Dimian a explicat că, în prezent, autoritățile încearcă să reducă acest dezechilibru.