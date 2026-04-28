Protest de amploare în Piața Victoriei
Protest de amploare în Piața Victoriei. Piața Victoriei a devenit marți epicentrul unei ample manifestații sindicale, în contextul unor tensiuni sociale tot mai accentuate generate de măsurile economice și administrative adoptate de Guvern. Potrivit organizatorilor, la protest sunt așteptați peste 10.000 de participanți din întreaga țară.
Protestul este organizat de Confederația Sindicală Națională Meridian și se desfășoară între orele 10:30 și 14:30, în fața sediului Guvernului României.
La acțiune participă membri ai mai multor confederații sindicale, federații profesionale și organizații ale pensionarilor, atât civili cât și militari. De asemenea, sunt prezenți reprezentanți ai studenților și ai unor asociații profesionale din diverse domenii.
Printre categoriile profesionale implicate se numără:
- lucrători din administrația publică centrală și locală
- cadre din învățământ și sănătate
- polițiști și personal contractual
- angajați din transporturi feroviare (CFR) și compania Tarom
- mineri, siderurgiști și energeticieni
- militari în rezervă și pensionari
Participanții au venit din mai multe regiuni ale țării, inclusiv Cluj-Napoca, Iași, Constanța și județul Gorj.
Nemulțumiri legate de reformele guvernamentale
Sindicaliștii acuză lipsa unui dialog social real în procesul de adoptare a reformelor recente, susținând că acestea au avut efecte negative asupra nivelului de trai și asupra stabilității locurilor de muncă.
Printre principalele revendicări se numără:
- înghețarea salariilor din sectorul bugetar
- neindexarea pensiilor cu rata inflației
- creșterea costului vieții pe fondul unei inflații ridicate
- reducerea personalului din administrația publică
Protestatarii mai critică și reforma administrativă aflată în discuție, care ar putea conduce la restructurări în primării, prefecturi și la diminuarea numărului de polițiști locali.
Acuzații privind impactul social al măsurilor fiscale
Sindicatele susțin că politicile guvernamentale au fost adoptate fără consultare suficientă și că acestea au generat efecte economice și sociale negative.
În viziunea organizațiilor sindicale, măsurile de redresare bugetară sunt considerate insuficient fundamentate și cu impact direct asupra:
- salariilor și veniturilor populației
- sistemului de protecție socială
- stabilității locurilor de muncă
- perspectivei economice pe termen lung
De asemenea, protestatarii susțin că aceste decizii contribuie la accentuarea crizei economice și sociale.
Protestul are loc într-un context politic sensibil, marcat de instabilitate guvernamentală și demisii la nivel ministerial, ceea ce reduce capacitatea de negociere imediată între Executiv și reprezentanții sindicali.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.