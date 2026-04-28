Protest de amploare în Piața Victoriei. Piața Victoriei a devenit marți epicentrul unei ample manifestații sindicale, în contextul unor tensiuni sociale tot mai accentuate generate de măsurile economice și administrative adoptate de Guvern. Potrivit organizatorilor, la protest sunt așteptați peste 10.000 de participanți din întreaga țară.

Protestul este organizat de Confederația Sindicală Națională Meridian și se desfășoară între orele 10:30 și 14:30, în fața sediului Guvernului României.

La acțiune participă membri ai mai multor confederații sindicale, federații profesionale și organizații ale pensionarilor, atât civili cât și militari. De asemenea, sunt prezenți reprezentanți ai studenților și ai unor asociații profesionale din diverse domenii.

Printre categoriile profesionale implicate se numără:

lucrători din administrația publică centrală și locală

cadre din învățământ și sănătate

polițiști și personal contractual

angajați din transporturi feroviare (CFR) și compania Tarom

mineri, siderurgiști și energeticieni

militari în rezervă și pensionari

Participanții au venit din mai multe regiuni ale țării, inclusiv Cluj-Napoca, Iași, Constanța și județul Gorj.

Sindicaliștii acuză lipsa unui dialog social real în procesul de adoptare a reformelor recente, susținând că acestea au avut efecte negative asupra nivelului de trai și asupra stabilității locurilor de muncă.

Printre principalele revendicări se numără:

înghețarea salariilor din sectorul bugetar

neindexarea pensiilor cu rata inflației

creșterea costului vieții pe fondul unei inflații ridicate

reducerea personalului din administrația publică

Protestatarii mai critică și reforma administrativă aflată în discuție, care ar putea conduce la restructurări în primării, prefecturi și la diminuarea numărului de polițiști locali.

Sindicatele susțin că politicile guvernamentale au fost adoptate fără consultare suficientă și că acestea au generat efecte economice și sociale negative.

În viziunea organizațiilor sindicale, măsurile de redresare bugetară sunt considerate insuficient fundamentate și cu impact direct asupra:

salariilor și veniturilor populației

sistemului de protecție socială

stabilității locurilor de muncă

perspectivei economice pe termen lung

De asemenea, protestatarii susțin că aceste decizii contribuie la accentuarea crizei economice și sociale.

Protestul are loc într-un context politic sensibil, marcat de instabilitate guvernamentală și demisii la nivel ministerial, ceea ce reduce capacitatea de negociere imediată între Executiv și reprezentanții sindicali.