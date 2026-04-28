Noi scumpiri la carburanți: diferențe mici între benzinării
Principalele companii din piață au aplicat noi majorări de prețuri. OMV Petrom a crescut doar motorina, cu 30 de bani pe litru, în timp ce Rompetrol a majorat atât benzina, cât și motorina cu câte 15 bani pe litru.
După aceste ajustări, prețurile standard au ajuns să fie aproape identice în stațiile OMV și Rompetrol: 9,37 lei/l pentru motorină și 8,83 lei/l pentru benzină. În rețeaua Petrom, tarifele sunt ușor mai mici, respectiv 9,28 lei/l pentru motorină și 8,72 lei/l pentru benzină.
Piața a revenit rapid la nivelurile din aprilie
După o perioadă de ieftiniri abrupte, trendul s-a inversat la fel de rapid, iar prețurile au revenit la valorile din a doua jumătate a lunii aprilie.
Datele arată că pe 16 aprilie motorina costa 9,28 lei/l în stațiile Petrom, exact ca în prezent, iar benzina era 8,72 lei/l pe 15 aprilie.
Creșterile din ultimele zile sunt semnificative: în doar cinci zile, motorina s-a scumpit cu 95 de bani pe litru, iar benzina cu 65 de bani în stațiile OMV și Petrom. La Rompetrol, ambele tipuri de carburant au crescut cu aproximativ 50 de bani pe litru în același interval.
Scumpiri și pe 27 aprilie: benzina urcă până la 8,83 lei/l
Valul de majorări a continuat și luni, 27 aprilie, când prețurile au crescut în mai multe benzinării din țară. Cea mai mare scumpire la benzină a ajuns la 0,45 lei pe litru.
În București, cele mai mici prețuri pentru benzina standard au fost în jur de 8,68 lei/l în stațiile Rompetrol, în timp ce Petrom a menținut nivelul de 8,72 lei/l. Stațiile Mol au rămas la aproximativ 8,82 lei/l, iar OMV a afișat 8,83 lei/l.
În cazul motorinei, piața se apropie de un nou prag psihologic, doar un singur lanț mai având prețuri sub 9 lei pe litru.
Rețea benzinării
Benzină standard
Motorină standard
Observații
OMV
8,83
9,37
Preț aliniat cu Rompetrol
Rompetrol
8,83
9,37
Scumpiri la ambele tipuri
Petrom
8,72
9,28
Ușor mai ieftin
Mol
8,82
~9,30+
A menținut benzina
Minim București
8,68
~sub 9,00
Cel mai mic preț
Reducerea accizei, criticată: măsura ajută „pe toată lumea”
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, consideră că reducerea accizei nu este o soluție eficientă, deoarece nu țintește corect consumatorii care au cu adevărat nevoie de sprijin.
Potrivit acestuia, statul aplică în continuare măsuri generale, fără să diferențieze între categoriile sociale afectate diferit de scumpiri.
Oficialul a explicat că evoluția carburanților este determinată în mare parte de contextul internațional, inclusiv de tensiunile din Golful Persic și de prețul ridicat al materiei prime.
În aceste condiții, scumpirea petrolului se transmite inevitabil în costul final al combustibililor, iar soluțiile trebuie să fie mai bine adaptate și mai țintite.
„Să fim sinceri, în zona asta combustibililor, suntem dependenţi de evenimente care nu sunt sub controlul nostru şi asta este un lucru care poate fi greu de înţeles (…). Deci, ne adaptăm la evenimentele astea care sunt externe şi evident că evoluţiile pe piaţa internaţională sunt determinate de actuala criză din Golful Persic (…)
Cât timp preţurile sunt mari, preţurile materiei prime sunt mari şi preţurile produselor derivate o să fie mari. Ce putem noi face este să ne adaptăm şi unde cred eu că a făcut foarte bine Guvernul este că a ajutat prioritar transportatorii, pentru că ei sunt foarte dependenţi de costurile acestea şi de costul combustibilului.
Doi, dacă creşte costul de transport, asta se duce în toată economia. După care s-a venit şi cu măsura de reducere a accizei. Sub-optimală. Acesta e stilul nostru de care nu reuşim să ne dezbărăm, în care încercăm să-i ajutăm pe toţi: şi pe ăia mai înstăriţi şi pe ăia mai puţin înstăriţi. Sunt, evident, oameni pentru care creşterea preţului benzinei sau motorinei e foarte importantă.
Dacă ţi-a crescut cu 100 de lei un plin contează. În mod evident, sunt oameni din Bucureşti pentru care 100 de lei la un plin chiar n-are nicio importanţă. Când ai maşini de zeci de mii de euro, sincer, că mai plăteşti 20 de euro în plus la un plin, pentru foarte mulţi, n-are absolut nicio valoare.
N-are nicio importanţă. Faptul că noi nu reuşim să diferenţiem între cei pentru care contează şi care trebuie să fie ajutaţi şi cei care se pot descurca este, cred, o slăbiciune a administraţiei noastre din care nu ieşim”, a punctat Chiriţoiu.
