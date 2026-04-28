Principalele companii din piață au aplicat noi majorări de prețuri. OMV Petrom a crescut doar motorina, cu 30 de bani pe litru, în timp ce Rompetrol a majorat atât benzina, cât și motorina cu câte 15 bani pe litru.

După aceste ajustări, prețurile standard au ajuns să fie aproape identice în stațiile OMV și Rompetrol: 9,37 lei/l pentru motorină și 8,83 lei/l pentru benzină. În rețeaua Petrom, tarifele sunt ușor mai mici, respectiv 9,28 lei/l pentru motorină și 8,72 lei/l pentru benzină.

După o perioadă de ieftiniri abrupte, trendul s-a inversat la fel de rapid, iar prețurile au revenit la valorile din a doua jumătate a lunii aprilie.

Datele arată că pe 16 aprilie motorina costa 9,28 lei/l în stațiile Petrom, exact ca în prezent, iar benzina era 8,72 lei/l pe 15 aprilie.

Creșterile din ultimele zile sunt semnificative: în doar cinci zile, motorina s-a scumpit cu 95 de bani pe litru, iar benzina cu 65 de bani în stațiile OMV și Petrom. La Rompetrol, ambele tipuri de carburant au crescut cu aproximativ 50 de bani pe litru în același interval.

Valul de majorări a continuat și luni, 27 aprilie, când prețurile au crescut în mai multe benzinării din țară. Cea mai mare scumpire la benzină a ajuns la 0,45 lei pe litru.

În București, cele mai mici prețuri pentru benzina standard au fost în jur de 8,68 lei/l în stațiile Rompetrol, în timp ce Petrom a menținut nivelul de 8,72 lei/l. Stațiile Mol au rămas la aproximativ 8,82 lei/l, iar OMV a afișat 8,83 lei/l.

În cazul motorinei, piața se apropie de un nou prag psihologic, doar un singur lanț mai având prețuri sub 9 lei pe litru.

Rețea benzinării Benzină standard Motorină standard Observații OMV 8,83 9,37 Preț aliniat cu Rompetrol Rompetrol 8,83 9,37 Scumpiri la ambele tipuri Petrom 8,72 9,28 Ușor mai ieftin Mol 8,82 ~9,30+ A menținut benzina Minim București 8,68 ~sub 9,00 Cel mai mic preț

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, consideră că reducerea accizei nu este o soluție eficientă, deoarece nu țintește corect consumatorii care au cu adevărat nevoie de sprijin.

Potrivit acestuia, statul aplică în continuare măsuri generale, fără să diferențieze între categoriile sociale afectate diferit de scumpiri.

Oficialul a explicat că evoluția carburanților este determinată în mare parte de contextul internațional, inclusiv de tensiunile din Golful Persic și de prețul ridicat al materiei prime.

În aceste condiții, scumpirea petrolului se transmite inevitabil în costul final al combustibililor, iar soluțiile trebuie să fie mai bine adaptate și mai țintite.