Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că măsura de reducere a accizei la carburanți este sub-optimală și reflectă un tip de abordare pe care administrația nu a reușit să îl schimbe.

Acesta a explicat că statul încearcă să ofere sprijin tuturor consumatorilor, indiferent de situația lor financiară, fără a face o diferențiere clară între cei care au nevoie reală de ajutor și cei care se pot descurca fără intervenții.

El a arătat că există persoane pentru care creșterea prețului la carburanți are un impact direct asupra bugetului, dar și categorii pentru care aceste variații nu sunt relevante, diferență care nu este reflectată în politicile publice.

Chirițoiu a subliniat că prețurile la combustibili sunt influențate în mare măsură de factori externi, asupra cărora România nu are control. Potrivit acestuia, evoluțiile de pe piața internațională, inclusiv criza din Golful Persic, determină creșterea costurilor.

În acest context, el a explicat că, atât timp cât materia primă este scumpă, și produsele derivate vor avea prețuri ridicate. Soluția, în opinia sa, este adaptarea la aceste condiții și adoptarea unor măsuri mai bine țintite.

Oficialul a menționat că sprijinul acordat transportatorilor este justificat, deoarece aceștia sunt direct afectați de costurile combustibilului, iar majorarea transportului se reflectă în întreaga economie.

„Să fim sinceri, în zona asta combustibililor, suntem dependenţi de evenimente care nu sunt sub controlul nostru şi asta este un lucru care poate fi greu de înţeles (…). Deci, ne adaptăm la evenimentele astea care sunt externe şi evident că evoluţiile pe piaţa internaţională sunt determinate de actuala criză din Golful Persic (…) Cât timp preţurile sunt mari, preţurile materiei prime sunt mari şi preţurile produselor derivate o să fie mari. Ce putem noi face este să ne adaptăm şi unde cred eu că a făcut foarte bine Guvernul este că a ajutat prioritar transportatorii, pentru că ei sunt foarte dependenţi de costurile acestea şi de costul combustibilului. Doi, dacă creşte costul de transport, asta se duce în toată economia. După care s-a venit şi cu măsura de reducere a accizei. Sub-optimală. Acesta e stilul nostru de care nu reuşim să ne dezbărăm, în care încercăm să-i ajutăm pe toţi: şi pe ăia mai înstăriţi şi pe ăia mai puţin înstăriţi. Sunt, evident, oameni pentru care creşterea preţului benzinei sau motorinei e foarte importantă. Dacă ţi-a crescut cu 100 de lei un plin contează. În mod evident, sunt oameni din Bucureşti pentru care 100 de lei la un plin chiar n-are nicio importanţă. Când ai maşini de zeci de mii de euro, sincer, că mai plăteşti 20 de euro în plus la un plin, pentru foarte mulţi, n-are absolut nicio valoare. N-are nicio importanţă. Faptul că noi nu reuşim să diferenţiem între cei pentru care contează şi care trebuie să fie ajutaţi şi cei care se pot descurca este, cred, o slăbiciune a administraţiei noastre din care nu ieşim”, a punctat Chiriţoiu.

Președintele Consiliului Concurenței a dat exemplul sectorului de energie electrică, unde consumatorii vulnerabili sunt sprijiniți prin mecanisme mai bine direcționate.

El a explicat că liberalizarea pieței a funcționat, iar presiunea concurențială, în special din partea unor producători, a dus la scăderea treptată a prețurilor, fără o aliniere generală la niveluri ridicate.

Bogdan Chirițoiu a atras atenția că, în dezbaterea publică, accentul cade în principal pe consumatorii casnici, în timp ce problemele majore sunt legate de costurile suportate de industrie.

„Cred că formula corectă e cea pe care o avem acum la electricitate şi nu formulele pe care le-am practicat noi în trecut. Adevăr este că nu am fost singurii din Europa care am avut abordarea asta generală. Oricum, ideea e să şi învăţăm să devenim mai sofisticaţi în instrumentele de politică publică. Liberalizarea mi se pare că a mers bine, a mers normal la electricitate. În sensul bun, am văzut preţuri mai mari la început. Presiunea Hidroelectrica, în special, preţurile la furnizori au scăzut. Deci, n-am avut în general o aliniere, că toată lumea se aliniază sus. Presiunea asta concurenţială a Hidroelectrica i-a forţat şi pe alţii să scadă preţurile şi vedem cum ele au scăzut treptat (…) Singurul lucru care cred că nu s-a spus, e faptul că ar trebui să privilegiem industria. Noi vorbim foarte mult de consumatorii casnici, dar problemele energiei nu sunt atât de mult la casnici. Problema noastră serioasă, cred că e la preţul la industrie”, a afirmat Bogdan Chiriţoiu.

Referitor la piața gazelor naturale, oficialul a explicat că producția din proiectul Neptun Deep nu va duce automat la scăderea prețurilor în România.

Bogdan Chirițoiu a precizat că gazele sunt tranzacționate la prețuri de piață, iar faptul că sunt produse local nu înseamnă că vor fi mai ieftine decât în alte state. Ca exemplu, a menționat situația Statelor Unite, unde, deși există producție internă, prețurile sunt influențate de evoluțiile globale.

Potrivit acestuia, avantajul principal al exploatării resurselor din Marea Neagră este reducerea dependenței de importuri și impactul pozitiv asupra deficitului comercial și asupra veniturilor bugetare.

„În general, gazele astea au un preţ de piaţă. Deci, simplul fapt că ele vin din Marea Neagră nu o să facă automat, cel puţin, ca gazele în România să fie mai ieftine decât în altă parte. Şi avem un exemplu foarte bun. Ce vedem în criza asta, SUA, nu? SUA care se vaită şi ea de creşterea preţului la benzină, deşi SUA e un exportator de combustibili. Dar simplul fapt că America are petrol sau are gaze, nu înseamnă că petrolul şi gazele alea vor fi mai ieftine decât în ţările care nu au petrol şi gaze. Deci, preţurile dacă cresc, cresc peste tot. La fel şi cu gazul nostru din Marea Neagră, nu o să fie mai ieftin pentru români. Avantajul va fi că dacă-l avem noi, nu mai trebuie să-l cumpărăm. Deci, nu mai ies bani din ţară, ne ajută pe zona de deficit comercial, vor veni nişte venituri la buget, ne ajută pentru deficitul bugetar…”, a explicat Chiriţoiu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Energiei, organizat la București, unde au fost discutate efectele tensiunilor geopolitice asupra piețelor energetice.