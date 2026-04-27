Prețurile la carburanți au crescut luni, 27 aprilie, în mai multe stații din România. Cea mai mare majorare pentru benzină a ajuns la 0,45 lei pe litru, potrivit datelor analizate de pe platformele de specialitate.

Cea mai ieftină benzină standard se găsește la un preț de 8,68 lei pe litru, în stațiile Rompetrol din București. În același timp, Petrom a menținut prețul la 8,72 lei pe litru, în timp ce stațiile Mol au păstrat nivelul din weekend, de 8,82 lei. La OMV, benzina standard este afișată la 8,83 lei pe litru.

Și motorina standard a înregistrat scumpiri, iar situația din piață arată că doar un singur lanț de benzinării mai vinde acest tip de carburant sub pragul de 9 lei pe litru.

Pe lângă creșterea prețurilor, în unele stații din România au reapărut problemele de aprovizionare. În zona Craiova, mai multe benzinării Petrom nu aveau duminică motorină disponibilă, iar la pompă era afișat prețul „0,00”.

Autoritățile au transmis că, potrivit informațiilor preliminare, nicio companie petrolieră nu a apelat până în prezent la rezervele strategice. Precizările au fost făcute după ce premierul Ilie Bolojan a preluat atribuțiile Ministerului Energiei.

Situația vine pe fondul unor presiuni asupra stocurilor de combustibil, în special în ceea ce privește motorina.

Evoluțiile de pe piața internațională contribuie la creșterea prețurilor. Marile bănci de investiții estimează scumpiri suplimentare ale petrolului în perioada următoare.

Analiștii Goldman Sachs au revizuit în creștere prognoza pentru petrol, estimând că prețul Brent ar putea ajunge la o medie de 90 de dolari pe baril în ultimul trimestru al anului, în timp ce petrolul american ar putea atinge 83 de dolari pe baril.

În prezent, cotațiile sunt deja ridicate, Brent fiind tranzacționat la peste 106 dolari pe baril, iar WTI în jurul valorii de 95 de dolari. Creșterea este pusă pe seama incertitudinilor legate de negocierile dintre Statele Unite și Iran, dar și a riscurilor privind oferta globală.

„Riscurile economice sunt mai mari decât indică scenariul nostru de bază privind țițeiul, din cauza riscurilor de creștere a prețurilor petrolului, a nivelurilor neobișnuit de ridicate ale produselor rafinate, a riscurilor de penurie și a amplorii fără precedent a șocului”, au spus analiștii băncii într-o notă publicată în weekend.

Analiștii atrag atenția că piața este tot mai tensionată, iar lipsa unor progrese în plan geopolitic menține presiunea asupra prețurilor. În aceste condiții, o eventuală scădere a cererii ar putea deveni necesară dacă problemele de aprovizionare persistă.