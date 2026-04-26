Preț carburanți duminică, 26 Aprilie. Duminică, 26 aprilie 2026, șoferii din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se confruntă cu prețuri relativ apropiate la carburanți, atât la benzină, cât și la motorină, potrivit datelor disponibile din principalele rețele de distribuție.

În marile orașe analizate, prețul minim pentru benzina standard se situează în jurul valorii de 8,68 lei/litru, nivel întâlnit în special în stațiile Rompetrol.

Operator Preț benzină standard (lei/litru) Lukoil ~8,70 lei/litru Petrom ~8,72 lei/litru Gazprom ~8,73 lei/litru Socar ~8,79 lei/litru MOL ~8,82 lei/litru OMV ~8,83 lei/litru

În toate cele cinci orașe, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț pentru benzină rămâne de aproximativ 15 bani pe litru, ceea ce indică o piață relativ stabilă între furnizori.

În fiecare dintre aceste centre urbane, structura prețurilor este aproape identică:

București: de la 8,68 lei/litru la 8,83 lei/litru

Cluj-Napoca: interval similar, cu aceleași repere de preț

Timișoara: valori aproape identice cu cele din Capitală

Iași: variații minime între operatori

Constanța: aceeași tendință de uniformizare a tarifelor

În toate cazurile, Rompetrol și Lukoil rămân printre opțiunile cu cele mai mici prețuri din piață.

Oraș Operator Preț benzină standard (lei/litru) București Rompetrol 8,68 București Lukoil 8,70 București Petrom 8,72 București Socar 8,79 București MOL 8,82 București OMV 8,83 Cluj-Napoca Rompetrol 8,68 Cluj-Napoca DHR 8,69 Cluj-Napoca Lukoil 8,70 Cluj-Napoca Petrom 8,72 Cluj-Napoca Gazprom 8,73 Cluj-Napoca Socar 8,79 Cluj-Napoca MOL 8,82 Cluj-Napoca OMV 8,83 Timișoara Rompetrol 8,68 Timișoara Lukoil 8,70 Timișoara Petrom 8,72 Timișoara Gazprom 8,73 Timișoara Socar 8,79 Timișoara MOL 8,82 Timișoara OMV 8,83 Iași Rompetrol 8,68 Iași Lukoil 8,70 Iași Petrom 8,72 Iași Socar 8,79 Iași MOL 8,82 Iași OMV 8,83 Constanța Rompetrol 8,68 Constanța Lukoil 8,70 Constanța Petrom 8,72 Constanța Socar 8,79 Constanța MOL 8,82 Constanța OMV 8,83

Dacă benzina se menține sub 9 lei, motorina se apropie sau chiar depășește acest prag în multe stații.

Cele mai mici valori raportate pornesc de la 8,98 lei/litru, însă în practică, în numeroase stații din țară, prețul urcă peste 9 lei/litru.

Media națională a motorinei standard este estimată la aproximativ 9,11 lei/litru, cu o ușoară creștere față de ziua precedentă.

Pentru o Skoda Octavia 2.0 TDI DSG Ambition din 2022, cu motor diesel de 150 CP și un rezervor standard de aproximativ 50 de litri, costul unui plin se poate estima destul de clar pe baza prețurilor actuale ale motorinei din România.

Dacă luăm valoarea minimă raportată de aproximativ 8,98 lei pe litru, un plin de 50 de litri ajunge la circa 449 de lei. În schimb, dacă ne raportăm la prețul mediu al motorinei, de aproximativ 9,11 lei pe litru, costul urcă la aproximativ 456 de lei. Diferența nu este foarte mare, dar reflectă variațiile obișnuite dintre stațiile de alimentare și evoluția zilnică a prețurilor.

În concluzie, pentru acest model de mașină, un plin complet costă în prezent în jur de 450–460 de lei, în funcție de locul și momentul alimentării.