Pe măsură ce serviciile de verificare a istoricului vehiculelor au devenit tot mai populare, mulți șoferi au început să consulte în mod obișnuit istoricul mașinilor rulate înainte de achiziție. Motivul principal este unul simplu: evitarea cumpărării unui vehicul care a fost întreținut necorespunzător sau care a suferit avarii în trecut, situații care ar putea însemna, în prezent, un risc crescut de defecțiuni și o siguranță redusă în exploatare.

Totuși, nu toate daunele consemnate în istoricul unui autovehicul reprezintă un motiv de îngrijorare. De exemplu, zgârieturile ușoare ale barei de protecție sau alte lovituri minore de caroserie nu influențează, de regulă, siguranța generală a mașinii. Specialiștii recomandă însă să fie analizate cu atenție estimările costurilor de reparație, deoarece acestea pot oferi indicii importante despre severitatea incidentelor în care a fost implicat vehiculul și pot sugera dacă a fost vorba despre o coliziune serioasă.

Potrivit cercetărilor realizate de compania de date auto carVertical, există luni ale anului în care se înregistrează în mod constant mai multe accidente decât în altele. Rămâne însă întrebarea: care sunt aceste luni?

Mulți șoferi presupun că în condiții dificile de condus, cum sunt cele din sezonul rece, numărul accidentelor crește semnificativ. Totuși, statisticile arată o imagine diferită: majoritatea coliziunilor produse iarna sunt, de regulă, de gravitate redusă, fiind cauzate de factori precum depășirea vitezei, distanțele prea mici între vehicule în trafic sau vizibilitatea scăzută. Specialiștii în siguranță rutieră explică acest fenomen prin faptul că șoferii tind să adopte un stil de condus mai precaut în timpul iernii, ceea ce contribuie la reducerea numărului de accidente grave.

În România, cele mai ridicate rate ale înregistrărilor de daune au fost observate în lunile iulie, cu 9%, martie și mai, ambele cu câte 8,9%. La polul opus, cele mai scăzute ponderi au fost înregistrate în decembrie, cu 6,9%, urmat de aprilie cu 7,5% și noiembrie cu 7,6%.

„Aceste vârfuri pot fi influențate de creșterea traficului din timpul primăverii și verii. Pe măsură ce temperaturile cresc, șoferii tind să se simtă mai încrezători în abilitățile lor, dar au de-a face cu un trafic mai intens, ceea ce crește riscul producerii de accidente”, explică Matas Buzelis, expert auto de la carVertical.

Deși numărul accidentelor rutiere atinge valori maxime în lunile mai calde, cel mai ridicat cost mediu al daunelor a fost înregistrat în luna decembrie, când acesta a ajuns la 3.204 euro. În contrast, luna mai a avut cel mai mic cost mediu al reparațiilor, fiind cu aproximativ 12% mai redus decât cel din decembrie.

Această diferență poate fi explicată prin mai mulți factori specifici sezonului rece. În luna decembrie, numărul călătoriilor pe distanțe lungi crește semnificativ din cauza sărbătorilor de iarnă, iar condițiile de trafic devin mai dificile. Vizibilitatea redusă, alături de drumurile alunecoase, contribuie la un risc mai mare de coliziuni, adesea mai grave, ceea ce duce implicit la costuri de reparație mai ridicate. În schimb, în lunile de primăvară condițiile de condus se îmbunătățesc, iar traficul pe distanțe lungi scade, ceea ce se reflectă într-un număr mai mic de incidente severe și în cheltuieli mai reduse pentru reparații.

În acest context, Buzelis recomandă verificarea atentă a istoricului oricărei mașini second-hand înainte de achiziție. Daunele structurale ascunse pot afecta semnificativ siguranța vehiculului în caz de accident, ceea ce poate avea consecințe grave. Dacă raportul de istoric indică daune anterioare în valoare de mii de euro, este recomandat să se renunțe la achiziția acelui autovehicul.

„Este crucial să analizați cu atenție înregistrările de daune dintr-un raport de istoric auto. Duceți întotdeauna vehiculul la un service autorizat și rugați un mecanic să evalueze modul în care au fost reparate daunele anterioare. Dacă treceți peste acest pas, cumpărarea unei mașini se transformă într-un joc de noroc”, adaugă Buzelis.

Studiul realizat de carVertical a analizat rapoartele privind istoricul vehiculelor achiziționate de utilizatorii companiei în perioada 2018–2024. În cadrul cercetării, înregistrările referitoare la daune au fost organizate în funcție de lunile anului, transformate ulterior în procente și utilizate pentru realizarea unui clasament.

carVertical activează în 30 de țări și colectează date din peste 900 de baze de date internaționale, inclusiv din surse ale autorităților de aplicare a legii, registre naționale și statale, instituții financiare, precum și platforme online de anunțuri auto. Prin procesarea anuală a milioane de rapoarte de istoric al vehiculelor, compania reușește să identifice tendințe relevante și să ofere previziuni, precum și informații detaliate despre piața mașinilor second-hand.