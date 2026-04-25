Oana Țoiu a precizat că obiectivul este ca Flancul estic să beneficieze, pe de o parte, de resursele necesare pentru consolidarea apărării și a capacităților de descurajare, iar pe de altă parte, ca localitățile din România să primească finanțări pentru investiții și dezvoltare economică.

Potrivit ministrului, aceste fonduri sunt importante pentru a compensa riscurile percepute generate de apropierea de zona de graniță și, implicit, de linia frontului.

”Lucrăm la pachetul de sancţiuni suplimentar, pachetul de sancţiuni 21, deja am stabilit şi finalizat ca decizie, săptămâna aceasta, pachetul de sancţiuni 20”, a declarat Oana Ţoiu, la Antena 3.

De asemenea, ministrul de Externe a arătat că, în relația România–Ucraina, există un proiect comun de producție de drone, agreat la nivel prezidențial în cadrul unei recente vizite, care beneficiază și de finanțare europeană dedicată.

”Cred că, în acest moment (..) este foarte important să ne asigurăm că armata noastră are instrumentele necesare pentru modernizarea sa, este foarte important, ce au spus şi colegii de la Apărare, să reorganizeze capabilităţile pe care le au acum, dar aşteptarea românilor este ca, pur şi simplu, indiferent de ce alt stat vorbim, să nu mai poată fi nimeni care să poată intra ilegal în spaţiul nostru aerian, mai ales atunci când vă pun un risc real asupra cetăţenilor”, a subliniat Ţoiu.

Oana Țoiu a declarat că, potrivit informațiilor disponibile, Ucraina a reușit să doboare o mare parte dintre dronele implicate în atacuri recente.

Aceasta a explicat că au fost lansate sute de drone pe parcursul nopții, dintre care zeci au acționat foarte aproape de granița României, fiind vorba nu doar de intenții, ci de acțiuni concrete de neutralizare a acestora.

Ministrul a subliniat, de asemenea, că investițiile comune ale statelor europene și ale partenerilor strategici în capacitatea de apărare a Ucrainei, dar și în propria capacitate de apărare, contribuie la un efort comun de protecție a cetățenilor și la reducerea riscurilor generate de astfel de atacuri.

Oana Țoiu a anunțat că, în cadrul NATO, va fi organizată în următoarele săptămâni o reuniune dedicată securității în zona Mării Negre, la solicitarea României, subiectul incluzând și situația din Delta Dunării.

Ministrul a fost întrebat și dacă au existat discuții cu președintele și ministrul Apărării privind posibilitatea activării articolului 4 din Tratatul NATO, în contextul incidentului recent cu drona.

