Deputatul social-democrat Mihai Fifor a publicat sâmbătă, 25 aprilie 2026, pe Facebook, un mesaj în care a ironizat, în termeni sarcastici, o presupusă confruntare verbală a lui Ilie Bolojan cu președintele rus Vladimir Putin.

În postarea sa, Fifor a susținut, în mod evident hiperbolic, că reacțiile lui Bolojan ar fi avut un impact major asupra liderului de la Kremlin și asupra situației politice internaționale, afirmând ironic că acestea ar fi dus la o „retragere” simbolică a Rusiei. De asemenea, el a făcut referiri satirice la Donald Trump și la o posibilă recunoaștere internațională a acestuia, precum și la mecanisme europene de tip „SAFE”, pe care le-a inclus în aceeași notă ironică.

Tot în mesaj, parlamentarul a sugerat, într-un ton sarcastic, implicarea unor diplomați români și a unor figuri politice interne în eventuale demersuri diplomatice față de Federația Rusă, prezentând întreaga situație ca o exagerare retorică menită să critice discursul politic.

Postarea lui Mihai Fifor are caracter evident pamfletar și nu descrie evenimente confirmate factual, ci reprezintă o luare de poziție politică exprimată în registru ironic la adresa lui Ilie Bolojan.

„Astăzi, nea Ilie s-a luat de piept cu Putin. Praf l-a făcut pe Facebook, haiducul pe rit nou de la Bihor.

Acum că s-a rățoit din rărunchi Ilie – sărăcie, sigur Putin e pe perfuzii și va capitula. E doar o chestiune de ore până când Kremlinul ridică steagul alb. Nu mai vorbim de faptul că Shrek al nostru e deja la un pas să-i sufle Nobelul lui Donald Trump, după demonstrația asta de forță.

Iar momentul în care l-a „amenințat” pe Putin cu SAFE-ul din tenebrele gândirii cancelariei…ei bine, asta a fost de-a dreptul nucleară. N-am dubii că citind, Putin s-a prăbușit de pe scaun. Nu sancțiunile, nu presiunea internațională – ci decisiva lui Ilie l-au pus jos. Lovitura finală.

Următoarea mișcare e clară: îl trimite pe Mirutză – arma noastră psihologică, călare pe satelit, direct în Piața Roșie, să vorbească acolo până cad rușii ca spicele de stres.

Și, uite așa, simplu, eficient, din tastatură, nea Ilie Sărăcie a înfrânt.

Acum, în sfârșit, românii se pot simți în siguranță. Bolo & Fritz sunt de strajă la hotare. Restul…sunt detalii.

Nu-i așa că vă simțiți în siguranță? Vai ș-amar…

Prin urmare, când vă reveniți, dacă vă mai reveniți vreodată, poate simpatica doamnă Țoiu îl cheamă puțin pe ambasadorul Federației Ruse la minister…să îi zică de dulce. Diplomatic. Că din tastaturăăă…”, este mesajul lui Fifor.

Ilie Bolojan a transmis, într-o postare pe Facebook, că în noaptea precedentă o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit în județul Galați, unde ar fi avariat o gospodărie, potrivit informațiilor prezentate de acesta.

El a afirmat că, în urma incidentului, a discutat cu factorii de decizie relevanți pentru a fi dispuse rapid măsurile necesare, subliniind că prioritatea Guvernului rămâne protejarea și siguranța cetățenilor. De asemenea, a menționat că au fost activate și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor internaționali și a aliaților României.

Bolojan a susținut că încălcarea spațiului aerian al România reprezintă, în opinia sa, un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional, condamnând ferm astfel de acțiuni și cerând Federației Ruse să le înceteze imediat. În evaluarea sa, aceste incidente ar fi o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucraina și ar genera riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.

Totodată, el a arătat că evenimentul confirmă, în opinia sa, importanța consolidării securității naționale și a protecției cetățenilor, precizând că Guvernul va acționa ferm și va utiliza toate instrumentele disponibile, inclusiv programul SAFE, pentru reducerea riscurilor și întărirea apărării naționale.