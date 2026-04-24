Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că măsura face parte dintr-un jalon asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Este vorba despre jalonul 4, care prevede recuperarea costurilor pentru investițiile realizate de Administrația Națională Apele Române (ANAR) prin tarifele aplicate.

Potrivit acesteia, investițiile necesare pentru repararea barajelor sunt estimate la peste 25 de miliarde de lei. În lipsa acestor fonduri, există riscul ca lucrările critice să nu poată fi realizate.

Ministrul a declarat că este vorba despre un jalon din PNRR care are asociată o penalitate de 1 miliard de euro în cazul în care nu este îndeplinit și că obiectivul este crearea unui fond pentru protecția împotriva inundațiilor. Ea a arătat că în România există situații în care oamenii mor din cauza lipsei barajelor funcționale.

Fondurile rezultate din majorarea tarifelor ar urma să fie direcționate către barajele critice administrate de Apele Române, considerate esențiale pentru siguranța comunităților.

Ministrul Mediului a explicat că instituția responsabilă nu dispune în prezent de resursele necesare pentru lucrările urgente. Ea a arătat că Banca Mondială a estimat necesarul de finanțare la 25 de miliarde de lei și că Apele Române este o instituție subfinanțată.

În aceste condiții, autoritățile analizează introducerea unui mecanism prin care costurile să fie recuperate din tarife, ceea ce ar putea duce la scumpiri atât pentru consumatori, cât și pentru companiile care utilizează apa brută.

„În momentul de față, nu avem banii necesari. A venit Banca Mondială să ne spună că avem nevoie de 25 de miliarde de lei. În timpul în care ANAR nu primește bani …este o instituție subfinanțată, nu are banii necesari să poată să finanțeze lucrări critice la baraje critice”.

Ministrul a atras atenția că există baraje din categoria A care sunt în pericol și că, în lipsa finanțării, pot fi puse în pericol comunități întregi.

Creșterea tarifelor pentru apa brută ar putea afecta direct companii importante din energie, inclusiv Hidroelectrica. Ministrul a arătat că această companie beneficiază în prezent de o excepție în ceea ce privește modul de calcul al tarifelor.

Ea a explicat că Hidroelectrica nu plătește rata inflației pentru apa utilizată, în timp ce alte companii, precum Nuclearelectrica, achită costuri mai mari fără ca acest lucru să genereze probleme majore.

„Hidroelectrica este singura care nu plătește rata inflației la apă. Face competiție cu Nuclearelectrica care nu a avut pe nimeni să dea telefon în Parlament să dea singur excepție și plătește de două ori un preț mai mare la apă și nu se întâmplă nicio tragedie. Doar Hidroelectrica a reușit să aibă o excepție pentru că a avut suficienți de mulți băieți care au votat pentru excepții în Parlament, iar pentru asta plătim noi toți. Nu avem bani care să facem lucrările pentru infrastructura critică! Avem baraje categoria A care sunt în pericol, care dacă nu primim banii necesari în anii următori să le refacem punem în pericol comunități întregi”.

Într-un prim scenariu, tariful ar putea ajunge la 61,55 lei/MWh, ceea ce ar duce costurile totale la 868 milioane de lei, cu un impact estimat de aproximativ 11% asupra profitului.

Un al doilea scenariu indică o creștere la 59,58 lei/MWh, cu costuri de 840 milioane de lei și un impact de aproximativ 10% asupra profitului. Într-o variantă mai moderată, tariful ar ajunge la 55,59 lei/MWh, cu un impact estimat la 8,5%.

Toate aceste variante indică o creștere a costurilor pentru companii, ceea ce ar putea avea efecte indirecte și asupra prețurilor finale suportate de consumatori.