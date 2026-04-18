Controale extinse în 2026 pentru românii careu stau la casă. Autoritățile locale au declanșat în această primăvară controale extinse în toată țara. Inspectorii primăriilor pot verifica starea imobilelor, iar sancțiunile pot fi aplicate gradual, în funcție de situație.

Verificările sunt mai intense în zonele centrale și în perimetrele istorice, unde degradarea clădirilor afectează imaginea urbană. Baza legală a acestor măsuri este Legea 422/2001.

În majoritatea cazurilor, procesul de sancționare nu începe direct cu amendă. Proprietarii primesc mai întâi avertismente și termene clare pentru remedierea problemelor constatate.

Dacă deficiențele nu sunt corectate în intervalul stabilit, autoritățile pot aplica amenzi, inclusiv sancțiuni repetate, până la conformarea proprietarului.

Pe lângă amenzile directe, legislația permite și majorarea impozitului pe clădire cu până la 500% pentru imobilele considerate neîngrijite.

„Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan”, prevede Articolul 489 din Codul Fiscal.

Această măsură se aplică anual până când proprietarul aduce clădirea la un standard acceptabil din punct de vedere estetic și structural. În multe cazuri, această creștere a impozitului poate deveni mai costisitoare decât amenda inițială, având efecte pe termen lung asupra bugetului proprietarilor.

Un alt aspect vizat de controale este construcția de garaje în curți fără documentația necesară. Mulți proprietari consideră că aceste lucrări nu necesită autorizație, însă legislația prevede contrariul.

Garajele sunt încadrate ca lucrări de construcții permanente și intră sub incidența Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Autorizația de construire este obligatorie dacă garajul este realizat din beton, cărămidă sau BCA, are fundație sau este fixat permanent pe teren. Nu contează dacă este lipit de locuință sau amplasat separat, criteriul decisiv fiind caracterul permanent al construcției.

În lipsa documentelor legale, garajul este considerat ilegal și poate atrage sancțiuni, inclusiv obligația de demolare.

Verificările actuale fac parte dintr-o campanie mai amplă de control intensificat în 2026. În acest context, alte instituții au aplicat deja sancțiuni semnificative: Apele Române au dat amenzi de 2,58 milioane de lei în primele luni ale anului, după 929 de controale realizate în ianuarie și februarie.

Autoritățile transmit că regulile existente vor fi aplicate mai strict în perioada următoare.

Specialiștii recomandă mai multe măsuri pentru evitarea sancțiunilor:

verificarea periodică a fațadei și a gardului dinspre stradă;

consultarea unui arhitect pentru regularizarea sau intabularea garajelor construite fără acte;

respectarea termenelor de remediere în cazul primirii unui avertisment de la primărie.

În lipsa acestor măsuri, sancțiunile pot crește în timp și se pot cumula, devenind tot mai împovărătoare pentru proprietari.