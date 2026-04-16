Românii care lasă nisip pe spațiul din fața casei riscă să fie sancționați, iar aceeași regulă se aplică și în situațiile în care sunt depozitate lemne de foc sau moloz pe trotuar. Aceste practici, frecvente mai ales în mediul rural sau la periferia orașelor, sunt reglementate de OUG 92/2021, act normativ care vizează gestionarea deșeurilor și care prevede sancțiuni semnificativ mai mari față de anii anteriori.

În cazul persoanelor fizice, încălcarea acestor prevederi poate atrage amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei. Legea stabilește mai multe categorii de contravenții, în funcție de gravitatea faptei și de articolele încălcate. Astfel, pentru nerespectarea unor prevederi legale specifice, amenzile pot varia între 5.000 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 20.000 și 40.000 de lei pentru persoanele juridice. Pentru fapte mai grave, cum sunt cele prevăzute la art. 20 alin. (3)–(5), sancțiunile cresc la 10.000–20.000 de lei pentru persoane fizice și 50.000–70.000 de lei pentru persoane juridice.

Există și situații în care sancțiunile sunt mai reduse, cum ar fi încălcarea prevederilor art. 30 alin. (4) și (5), unde amenzile pentru persoanele fizice sunt cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei. În același timp, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară pot fi sancționate cu amenzi între 5.000 și 15.000 de lei dacă nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute de lege. Persoanele juridice pot primi amenzi între 5.000 și 10.000 de lei pentru încălcarea anumitor articole, precum 11, 32 și 49.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor sunt realizate de instituții abilitate, precum Garda Națională de Mediu, gărzile forestiere, autoritățile administrației publice locale, poliția locală, Poliția Română și Jandarmeria Română. Totodată, corectitudinea datelor transmise către autoritățile de mediu este verificată de comisarii Gărzii Naționale de Mediu.

Reguli în fața casei sau a blocului. În multe localități din România, spălarea mașinii în fața blocului este interzisă, deși acest obicei este încă frecvent întâlnit. Există reguli clare privind spălarea vehiculelor în spațiul public, iar cei care nu le respectă riscă sancțiuni.

În majoritatea municipalităților, este interzisă spălarea autoturismelor pe trotuare, în parcările dintre blocuri, pe marginea drumurilor sau pe terenuri virane. Un exemplu relevant este Bucureștiul, unde această practică este interzisă prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010, act care stabilește normele de salubrizare și igienizare la nivel local.

Conform legislației, cetățenilor le este interzis să răspândească sau să deverseze pe domeniul public apele rezultate din spălarea mașinilor. În cazul nerespectării acestor prevederi, pot fi aplicate sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor variind în funcție de localitate și de regulamentul în vigoare. De regulă, acestea pornesc de la câteva sute de lei și pot depăși 1.000 de lei, ajungând în unele orașe chiar și la 1.500 de lei. Utilizarea detergenților chimici în procesul de spălare contribuie la poluarea mediului, existând riscul contaminării pânzei freatice și al afectării ecosistemelor.

Reguli în fața casei sau a blocului. Normele privind menținerea curățeniei pe domeniul public prevăd o serie de obligații pentru persoanele fizice și juridice. Acestea trebuie să păstreze curățenia trotuarelor, a arterelor de circulație, a parcurilor, locurilor de joacă, piețelor și altor spații publice, fiind interzisă aruncarea sau depozitarea deșeurilor în aceste zone. Totodată, proprietarii au obligația de a întreține în stare bună fațadele clădirilor, elementele de scurgere a apei, mobilierul urban și monumentele aflate pe domeniul public. Este interzisă și aruncarea zăpezii din curți pe trotuare, carosabil sau în alte spații publice.

Cetățenii trebuie să asigure curățenia zilnică a zonelor adiacente proprietăților și să efectueze periodic spălarea trotuarelor și a căilor de acces pietonal. În același timp, legea interzice depozitarea sacilor cu deșeuri pe domeniul public în alte locuri decât cele special amenajate, precum și aruncarea deșeurilor medicale în containerele obișnuite. Un aspect important este interdicția deversării pe sol a apelor uzate menajere sau a celor rezultate din diverse activități casnice, inclusiv din spălarea balcoanelor, teraselor sau a autoturismelor, aceste reguli fiind stabilite explicit în normele aplicabile în Municipiul București.

„Art. 27 (1) Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații: a) să păstreze curățenia trotuarelor, arterelor de circulație, cât și a parcurilor, Iocurilor de joacă pentru copii, piețelor, oboarelor și a altor locuri publice, fiind interzisă aruncarea și/sau depozitarea deșeurilor menajere sau de altă natură în zonele mai sus menționate; b) să asigure înlocuirea jgheaburilor și burlanelor degradate, să mențină corespunzător fațadele imobilelor pe care le dețin, a mobilierului urban și stradal, statuilor și a monumentelor aflate pe domeniul public; c) să nu arunce zăpada din curți pe trotuare, carosabil, în intersecții, spații verzi, terenuri virane, în canale; d) să efectueze și să asigure zilnic curățenia și săptămânal (persoanele fizice în ziua de sâmbătă, între orele 09-12, iar persoanele juridice în zilele de luni, între orele 09-12), spălarea trotuarelor și a zonelor de acces pietonal adiacente; excepție fac persoanele aparținând unor culte religioase care au zi de sărbătoare sâmbăta, iar presația se face în următoarea zi lucrătoare în aceleași condiții menționate; e) să asigure menținerea stării de salubritate a locurilor de parcare pe care le au în folosinți din domeniul public. (2) Persoanelor fizice și juridice le sunt interzise: a) depozitarea pe domeniul public (zona intersecțiilor, în jurul stâlpilor de iluminat, pe spații verzi etc.) a sacilor cu deșeuri în vederea colectării acestora de către operatorii de salubrizare; b) depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului în containerele de colectare a deșeurilor municipale; c) răspândirea sau deversarea directă pe sol (domeniul public ori în locuri publice, terenuri virane, spații verzi, etc.) a apelor uzate menajere, a celor rezultate din spălarea balcoanelor și teraselor, de la cișmelele imobilelor, precum și a celor rezultate din spălatul mașinilor de orice tip”, se arată în normele pentru Municipiul București.

Reguli în fața casei sau a blocului. Conform Codului Rutier, este interzisă oprirea sau staționarea voluntară în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăți aflate lângă drumurile publice. Acest lucru înseamnă că șoferii nu au voie să parcheze în fața unei porți, a unui garaj sau a unei intrări auto, indiferent dacă proprietarul este prezent sau nu și indiferent de durata staționării.

Blocarea unei astfel de căi de acces este considerată staționare neregulamentară și se sancționează, de regulă, cu 4 sau 5 puncte de amendă. În funcție de valoarea punctului-amendă stabilit pentru anul 2026, suma poate depăși 800–1.000 de lei, la care se pot adăuga și 2 sau 3 puncte de penalizare.

În anumite situații, autoritățile locale pot dispune ridicarea autoturismului, mai ales dacă acesta blochează accesul într-o curte sau într-un garaj, împiedică intervenția autospecialelor sau creează un pericol pentru siguranța circulației. Pe lângă amenda aplicată, șoferul va suporta și costurile aferente ridicării, transportului și depozitării vehiculului, care pot ajunge la câteva sute de lei în plus, în funcție de tarifele stabilite de fiecare primărie.

Proprietarii afectați de astfel de situații pot solicita intervenția Poliției Locale sau a Poliției Rutiere. Legea interzice în mod explicit blocarea căilor de acces, chiar și în cazurile în care poarta pare închisă sau accesul nu este folosit în mod frecvent.