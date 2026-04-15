Ministerul Energiei a informat miercuri, 15 aprilie 2026, lansarea oficială a procedurii de tip Expression of Interest (EOI) pentru selectarea liderului de consorțiu care va dezvolta proiectul Black Sea AI Gigafactory, una dintre cele mai ambițioase investiții tehnologice planificate în România.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România intră în competiția globală a inteligenței artificiale și că proiectul reprezintă un pas major în această direcție. El a precizat că procedura lansată vizează identificarea unui partener cu experiență solidă în proiecte de infrastructură tehnologică de mare anvergură, care să dispună de resurse financiare și capacitatea de a dezvolta un proiect scalabil, competitiv și sigur.

Potrivit lui, prima etapă a investiției ar urma să includă aproximativ 20.000 de GPU-uri, cu posibilitatea extinderii până la 100.000 sau chiar mai mult, în funcție de cerere și de evoluția proiectului. El a menționat că acest demers a fost inițiat încă din iunie 2025, pe când ocupa funcția de ministru al Economiei și Digitalizării, și că proiectul este continuat în prezent la nivel guvernamental.

„România intră în jocul mare al inteligenței artificiale. Astăzi am lansat oficial procedura de Expression of Interest (EOI) pentru selectarea liderului de consorțiu care va dezvolta proiectul Black Sea AI Gigafactory, una dintre cele mai ambițioase investiții tehnologice pregătite în România. În această etapă, căutăm un partener cu experiență reală în proiecte de infrastructură tehnologică de mare anvergură, cu forță financiară și capacitatea de a construi un proiect scalabil, competitiv și sigur. Procedura vizează o primă etapă de dezvoltare de aproximativ 20.000 de GPU-uri, cu posibilitatea de extindere până la 100.000 și chiar mai mult, în funcție de cerere și de ritmul de dezvoltare al proiectului. Condițiile de eligibilitate și mai multe informații pentru operatorii interesați sunt disponibile aici: https://energie.gov.ro/official-announcement-launch-of…/ Documentațiile pot fi depuse începând de astăzi până la data de 14 iunie 2026, ora 17:00, la adresa: depunere.aigigafactory@energie.gov.ro Mulțumesc experților Băncii Mondiale și colegilor din Guvern pentru susținere și pentru încrederea de a duce mai departe un proiect strategic pentru viitorul României. Am început acest drum în iunie 2025, când eram ministru al Economiei și Digitalizării. Astăzi, îl ducem mai departe”, este mesajul lui Ivan.

Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Finanțelor și cu sprijinul tehnic al Autoritatea pentru Digitalizarea României, a transmis că această procedură are ca scop identificarea și preselectarea unui lider de consorțiu capabil să coordoneze dezvoltarea, structurarea și implementarea proiectului.

Instituția a subliniat că proiectul Black Sea AI Gigafactory este gândit ca o inițiativă strategică de infrastructură de calcul pentru inteligență artificială, cu relevanță atât națională, cât și regională. Obiectivul este dezvoltarea unor capabilități digitale și industriale avansate, consolidarea poziției României în ecosistemul european al inteligenței artificiale și transformarea regiunii Mării Negre într-un hub important pentru infrastructura AI de nouă generație.

Reprezentanții ministerului au explicat că această etapă de EOI are rolul de consultare a pieței și de preselectare, fără a solicita, deocamdată, un design tehnic final, o structură definitivă a consorțiului sau angajamente ferme de finanțare. Entitățile interesate sunt invitate să transmită un concept orientativ de dezvoltare, care să includă cel puțin o fază inițială de implementare de aproximativ 20.000 de GPU-uri sau echivalent, precum și o viziune privind cererea, utilizarea și scalabilitatea proiectului.

Documentațiile pot fi depuse în format electronic până la data de 14 iunie 2026, ora 17:00, iar termenul-limită pentru solicitarea de clarificări este 1 iunie 2026, cu răspunsuri programate până la 5 iunie 2026.