Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în transparență decizională marți, 14 aprilie 2026, proiectul de act normativ care stabilește plafoanele pentru cele șase ajutoare naționale tranzitorii (ANT) din sectorul vegetal. Este vorba despre sprijinul acordat pe hectar pentru anul de cerere 2025, iar documentul se află în dezbatere publică urmând să fie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. După adoptare, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va calcula și va stabili cuantumurile efective care vor fi plătite fermierilor.

Pentru anul de referință, finanțarea totală destinată ANT-urilor din sectorul vegetal este de 308.101.651 lei, echivalentul a 60.642.769 de euro, sumă asigurată de la bugetul de stat prin bugetul MADR pentru anul 2026. Din acest buget, cea mai mare parte, respectiv 286.960.259 lei (aproximativ 56.481.569 euro), este alocată culturilor amplasate pe teren arabil.

Pentru in pentru fibră și cânepă pentru fibră este prevăzută suma de 22.355 lei (circa 4.400 de euro), în timp ce pentru tutun sunt alocate 7.453.098 lei (aproximativ 1.466.972 de euro). Pentru cultura de hamei este prevăzut un buget de 341.416 lei (circa 67.200 de euro), iar pentru sfecla de zahăr sunt alocate 13.324.524 lei (aproximativ 2.622.628 de euro).

Culturile încadrate la teren arabil includ o gamă largă de plante, precum cereale pentru boabe – grâu, secară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg și orez –, leguminoase pentru boabe precum mazărea și fasolea, dar și rădăcinoase precum cartofii și sfecla de zahăr.

Sunt incluse plante industriale, respectiv plante textile precum inul și cânepa pentru fibră, plante uleioase precum floarea-soarelui, rapița și soia, dar și alte plante industriale, cum ar fi tutunul și plantele medicinale și aromatice. Categoria mai cuprinde legume precum tomate, ceapă, usturoi, varză, ardei și pepeni, furaje verzi anuale și perene, căpșuni, loturi semincere, precum și culturi realizate în sere, solarii sau alte culturi care nu se încadrează în categoriile menționate.

Conform proiectului, cuantumul pe hectar al ajutoarelor naționale tranzitorii nu este stabilit direct în actul normativ, ci va fi calculat de APIA. Instituția va raporta sumele totale aprobate la suprafețele eligibile declarate pentru fiecare schemă ANT 1–ANT 6, iar în funcție de acest calcul vor fi efectuate plățile către fermieri pentru campania din 2025.

Comparativ cu anul precedent, se observă o diminuare a bugetului alocat, în special pentru plata de bază destinată terenului arabil, unde scăderea este semnificativă, de aproape 100 de milioane de lei. În anul anterior, plafoanele aprobate au fost mai ridicate, respectiv 381.960.498 lei pentru teren arabil, 24.628 lei pentru in și cânepă pentru fibră, 10.358.589 lei pentru tutun, 376.133 lei pentru hamei și 12.531.771 lei pentru sfecla de zahăr.

Categorie Subvenție (Schema) Buget 2026 (Lei) Buget 2026 (Euro) Evoluție față de 2025 ANT 1: Teren Arabil 286.960.259 56.481.569 📉 Scădere (~95 mil. lei) ANT 2 & 3: In și Cânepă 22.355 4.400 📉 Scădere ușoară ANT 4: Tutun 7.453.098 1.466.972 📉 Scădere (~2.9 mil. lei) ANT 5: Hamei 341.416 67.200 📉 Scădere ușoară ANT 6: Sfeclă de Zahăr 13.324.524 2.622.628 📈 Creștere (~0.8 mil. lei) TOTAL SECTOR VEGETAL 308.101.651 60.642.769 📉 Scădere Generală

MADR a publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind aprobarea plafoanelor pentru ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) din sectorul zootehnic, aferente anului de cerere 2025. Aceste sume reprezintă baza de calcul pentru subvențiile acordate pe cap de animal fermierilor care au depus cereri la APIA.

Documentul prevede finanțarea schemelor decuplate de producție pentru specia bovine, atât în sectorul lapte, cât și în sectorul carne, precum și a schemei cuplate de producție pentru ovine și caprine. Valoarea totală a plafoanelor pentru zootehnie este de 610.220.860 lei, echivalentul a 120.108.030 euro, sumă asigurată de la bugetul de stat prin bugetul MADR pentru anul 2026.

Din această sumă, 135.036.410 lei (aproximativ 26.578.830 euro) sunt alocate pentru schema decuplată de producție la bovine – sectorul lapte. Pentru bovinele din sectorul carne este prevăzut un buget de 316.407.570 lei, echivalentul a 62.277.600 euro, iar pentru schema cuplată de producție destinată speciilor ovine și caprine este alocată suma de 158.776.880 lei, respectiv 31.251.600 euro.

În anul precedent, pentru campania 2024, Guvernul a aprobat plafoane ușor diferite, în valoare totală de 606.449.020 lei, echivalentul a 121.891.950 euro, finanțare asigurată tot de la bugetul de stat prin bugetul MADR pentru anul 2025. Aceasta a fost distribuită astfel: 82.946.210 lei pentru sectorul lapte la bovine, 348.580.960 lei pentru sectorul carne la bovine și 174.921.850 lei pentru ovine și caprine.

Specie / Sector de Producție Buget 2026 (Lei) Buget 2026 (Euro) Evoluție față de 2025 ANTZ 7: Bovine (Lapte) 135.036.410 26.578.830 📈 Creștere (~52 mil. lei) ANTZ 8: Bovine (Carne) 316.407.570 62.277.600 📉 Scădere (~32 mil. lei) ANTZ 9: Ovine și Caprine 158.776.880 31.251.600 📉 Scădere (~16 mil. lei) TOTAL ZOOTEHNIE 610.220.860 120.108.030 📈 Creștere Ușoară

În cazul sectorului ovin și caprin, cuantumul subvenției se determină prin împărțirea plafonului total la numărul de animale eligibile, în timp ce pentru bovine plata este diferențiată în funcție de data de referință și efectivele deținute în exploatație.

Atât subvențiile din zootehnie, cât și cele din sectorul vegetal sunt finanțate integral de la bugetul de stat, iar plățile se efectuează în lei, la cursul de schimb de 5,0806 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la 30 septembrie 2025 și publicat ulterior în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Plata efectivă a ajutoarelor naționale tranzitorii va putea fi realizată după aprobarea hotărârii de Guvern, publicarea acesteia în Monitorul Oficial și calcularea de către APIA a cuantumurilor finale pe cap de animal, în funcție de efectivele și condițiile de eligibilitate din campania de cerere 2025.