Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a avertizat că impactul economic al războiului din Iran va persista o perioadă mai lungă, întrucât refacerea producției de energie în Golful Persic necesită timp, iar presiunile globale asupra ofertei nu se vor diminua rapid.

Ea a subliniat că instituția pe care o conduce este pregătită să intervină pentru a readuce inflația la ținta de 2%, în condițiile în care riscurile la adresa stabilității prețurilor sunt din nou în creștere.

Avertismentul vine într-un moment în care temerile privind o nouă accelerare a inflației au cuprins Europa.

Creșterea bruscă a prețurilor la energie, determinată de conflictul din Iran, începe deja să se reflecte în costurile suportate de consumatori și companii. Europa, un importator major de combustibili, este deosebit de vulnerabilă la aceste evoluții, iar efectele se propagă rapid în întreaga economie, se arată într-o analiză The New York Times.

Datele recente confirmă această tendință. Prețurile gazelor naturale în Europa sunt cu aproximativ 40% mai mari decât la sfârșitul lunii februarie, înainte de escaladarea conflictului.

În același timp, rata anuală a inflației în zona euro a crescut la 2,5% în martie, față de 1,9% în februarie, depășind așteptările analiștilor și semnalând o revenire a presiunilor inflaționiste.

În acest context, piețele financiare și-au schimbat semnificativ așteptările privind politica monetară. Dacă înainte de război investitorii anticipau menținerea sau chiar reducerea ratelor dobânzilor, acum aceștia pariază pe o înăsprire a condițiilor financiare.

Traderii estimează cel puțin două majorări de câte un sfert de punct procentual ale dobânzii de referință de către Banca Centrală Europeană în acest an, prima posibil chiar în perioada imediat următoare, potrivit piețelor futures.

O evoluție similară este anticipată și în Marea Britanie. Investitorii se așteaptă la una sau două creșteri ale ratei dobânzii în 2026, în condițiile în care inflația era deja peste 3% înainte de izbucnirea conflictului.

Mai mult, estimările recente indică o rată a inflației de aproximativ 3,5% în martie, cu o jumătate de punct procentual peste prognoza anterioară, urmând să rămână în jurul valorii de 3% în trimestrul al treilea.

În paralel, oficialii Uniunii Europene atrag atenția asupra riscurilor bugetare generate de măsurile de sprijin adoptate de guverne pentru a compensa creșterea prețurilor la energie. Aceștia le solicită statelor membre să evite intervențiile excesive, avertizând că șocul actual s-ar putea transforma într-o criză fiscală.

Cu toate acestea, mai multe țări au intervenit deja pentru a limita impactul asupra populației. Italia, Polonia și Spania au redus taxele pe carburanți, în timp ce alte guverne cer relaxarea regulilor privind ajutoarele de stat. De asemenea, autoritățile de la Roma fac presiuni pentru flexibilizarea regulilor fiscale europene, astfel încât statele să dispună de o marjă mai mare de manevră în fața actualelor provocări economice.