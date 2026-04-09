Deși dezbaterea publică este concentrată în principal pe deficitul bugetar, Radu Georgescu consideră că problema mult mai gravă este legată de cursul leu/euro. Acesta explică faptul că menținerea unui curs stabil al euro reprezintă cel mai mare risc economic pentru România, în condițiile în care există dezechilibre semnificative în economie.

Un prim argument invocat este deficitul de cont curent, despre care spune că este cel mai mare din Europa. Concret, anual ies din România peste 30 de miliarde de euro mai mult decât intră, ceea ce ar trebui, în mod normal, să pună presiune constantă pe deprecierea monedei naționale. În acest context, apare întrebarea cum este posibil ca euro să rămână relativ stabil și de unde provin fondurile necesare pentru acoperirea acestui deficit.

„In curand Romania va avea un capitol special in toate cartile de economie de pe planeta Pamant

In ultimii 10 ani, Romania a facut toate greselile macroeconomice posibile

Studentii vor invata ce nu trebuie sa faca din punct de vedere fiscal si monetar

Desi toata lumea vorbeste despre deficitul bugetar, in Romania este o alta problema economica mult mai mare Se numeste cursul leu / euro

In acest articol iti explic de ce cursul artificial la euro este cel mai mare risc economic pentru Romania 1 Romania are cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa

Anual ies din Romania peste 30 miliarde euro, mai mult decat intra

Daca urmaresti aceasta pagina, sigur te intrebi cum este posibil cursul euro sa fie stabil

Probabil te intrebi cum se aduc bani in Romania ca sa acopere acest deficit enorm

Din cauza deficitului de cont curent imens, in mod normal cursul euro ar trebui sa creasca in fiecare zi”, a scris economistul pe Facebook.

Explicația oferită este că autoritățile încearcă să mențină artificial cursul. Astfel, Guvernul și Banca Națională a României (BNR) intervin pentru a susține leul. În martie, banca centrală ar fi vândut aproximativ 1 miliard de euro pentru a menține cursul, iar în februarie Guvernul ar fi împrumutat 5 miliarde de euro pentru a finanța deficitul și pentru a susține stabilitatea monedei. Economistul avertizează însă că această schemă nu mai poate funcționa pe termen lung și că o eventuală creștere a cursului va avea efecte severe asupra economiei.

„2 Guvernul si BNR-ul se chinuie sa tina acest curs

Daca va creste cursul, va face implozie toata economia

BNR a vandut in martie 1 miliard euro pentru a tine cursul Guvernul a imprumutat in februarie 5 miliarde euro

Pentru a finanta deficitul si a tine cursul

Iti explic mai jos de ce nu mai tine aceasta schema”, a explicat economistul.

Un alt semnal de alarmă este pierderea încrederii investitorilor străini. Potrivit analizei, în martie 2026 România plătește cele mai mari dobânzi la credite din Europa, chiar mai mari decât state precum Serbia, Albania sau Bosnia, care sunt încadrate în categoria „junk”. Acest lucru se datorează primelor de risc ridicate, care reflectă percepția investitorilor asupra riscurilor economice din România.

„3 Investitorii straini nu mai cred in Romania

In poza 4 vezi ca in martie 2026 Romania plateste cele mai mari dobanzi la credite dintre tarile din Europa

Mai mari chiar decat : Serbia , Albania, Bosnia

Tari care sunt in Junk Se intampla acest lucru deoarece primele de risc pe care trebuie sa le plateasca un investitor pentru Romania sunt cele mai mari din Europa

Este ca asigurarea la masina

Daca ai un risc crescut sa faci accident, vei plati si cele mai mari asigurari”, a subliniat Radu Georgescu.

În plus, agenția de rating Standard & Poor’s a menținut perspectiva negativă pentru România, ceea ce confirmă îngrijorările legate de evoluția economiei.

„Bonus

Ieri S&P a mentinut perspectiva negativa pentru Romania Extra bonus

Singurul colac de salvare pentru Romania se numeste PNRR

Si fondurile nerambursabile din PNRR

Deoarce acesti bani nu se adauga la datoria Romaniei”, a scris acesta.

În acest context, economistul indică faptul că singurul posibil sprijin real îl reprezintă fondurile din PNRR, deoarece acestea sunt nerambursabile și nu se adaugă la datoria publică. Cu toate acestea, situația este complicată: în aprilie 2026, România nu a primit niciun euro din PNRR în acest an și nu a mai încasat fonduri de aproximativ 10 luni, în condițiile în care programul se încheie în august.

Alte surse de finanțare europeană sunt, în mare parte, împrumuturi care cresc datoria publică. De exemplu, schema SAFE presupune finanțare integrală prin împrumuturi, iar fondurile de coeziune necesită o contribuție de 30% din partea României. În același timp, datoria publică a depășit deja pragul de 60% din PIB, considerat o limită critică.

„Suntem in aprilie 2026 si Romania nu a primit niciun euro din PNRR in 2026

Nu am mai primit niciun ban din PNRR de 10 luni

In august se incheie PNRR-ul Toate celelalte programe UE sunt imprumuturi si se adauga la datoria Romania

Schema de aparare SAFE este 100% impumut

Iar fondurile de coeziune au nevoie de finantare de 30% din partea Romaniei

Iar Romania a depasit deja linia rosie a datoriei, 60% din PIB”, a explicat Radu Georgescu.

Astfel, economistul avertizează că ajustarea cursului euro este inevitabilă în perioada următoare. Pentru a înțelege ce s-ar putea întâmpla, acesta indică exemplul Turciei, care s-a confruntat cu un deficit de cont curent similar, de aproximativ 30 de miliarde de euro anual. Începând cu 2021, Turcia a intrat într-un proces de ajustare, iar cursul euro/liră a crescut de cinci ori în doar trei ani. În acest context, un curs de 15 lei pentru un euro în următorii 2-3 ani nu este considerat un scenariu imposibil.

„In curand va incepe ajustarea cursului euro

Daca esti curios ce se va intampla in Romania, poti sa te uiti la evolutia cursului lirei turcesti din ultimii 3 ani

In 2020 Turcia era pe primul loc la deficitul de Cont Curent Iar deficitul de Cont Curent era cat il are acum Romania

Adica 30 miliarde euro anual In 2021 Turcia a inceput procesul de ajustare a deficitului de Cont Curent

Cursul euro / lira a crescut de 5 ori in 3 ani

Un curs euro / leu de 15 lei in urmatorii 2-3 nu este un film SF”, a conchis economistul.

Postarea poate fi vizualizată aici.