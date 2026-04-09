Economia României în 2025. Anul 2025 a confirmat o evoluție economică dificilă pentru România, caracterizată printr-o creștere aproape nulă și o inflație persistent ridicată. Din punct de vedere macroeconomic, acest mix de stagnare a PIB-ului și presiuni asupra prețurilor se apropie de o formă de stagflație, chiar dacă nu într-o formă severă, arată Adrian Negrescu pe Facebook.

Economia nu a intrat într-o recesiune tehnică, însă lipsa unor motoare puternice de creștere a devenit evidentă pe parcursul întregului an.

Sectorul industrial, tradițional un pilon al economiei românești, a avut o contribuție negativă sau aproape nulă în 2025. Producția industrială a rămas sub nivelul anului anterior, indicând o lipsă de competitivitate și cerere consistentă.

Această stagnare a afectat direct capacitatea economiei de a genera valoare adăugată, în special în zona exporturilor și a producției manufacturiere.

Comerțul și transporturile au înregistrat o evoluție stabilă, dar fără creștere reală. Deși fluxul de bunuri și consumul au continuat, ritmul nu a fost suficient pentru a genera un impact pozitiv asupra PIB-ului.

În paralel, sectorul imobiliar, cel financiar și administrația publică au avut variații minime, fără contribuții semnificative la creșterea economică.

Un semnal ușor negativ vine din zona serviciilor administrative și profesionale, unde s-a observat o contracție marginală a activității.

În contrast cu stagnarea generală, două sectoare au susținut economia, spune Adrian Negrescu, fiind vorba despre domeniul construcțiilor și domeniul IT.

Sector Rol în economie (2025) Factori de susținere Impact asupra PIB Construcții Motor principal de creștere Investiții publice în infrastructură și proiecte rezidențiale Contribuție pozitivă modestă, dar esențială pentru menținerea creșterii economice IT și telecomunicații Pilon stabil și performant Cerere constantă pentru servicii digitale și valoare adăugată ridicată Contribuție pozitivă stabilă, cu rol de amortizor în contextul stagnării economice

Agricultura a înregistrat o ușoară creștere, însă impactul său asupra PIB-ului a rămas redus. Sectorul continuă să fie vulnerabil la factori climatici și structurali, ceea ce limitează potențialul de creștere pe termen lung.

Comportamentul consumatorilor a indicat o încetinire a ritmului de cheltuire, semn al unei prudențe crescute în fața incertitudinilor economice și a costului vieții.

În schimb, investițiile au reprezentat unul dintre puținele semnale pozitive ale anului 2025. Formarea brută de capital fix a înregistrat o creștere moderată, indicând continuarea proiectelor de dezvoltare economică.

Totuși, revizuirile statistice au arătat o dinamică mai slabă decât estimările inițiale, sugerând o bază investițională încă fragilă.

Un alt element relevant este reducerea consumului guvernamental, semn al unei politici fiscale mai restrictive. Această ajustare indică o încercare de control al deficitului bugetar, dar poate avea și efecte de frânare asupra cererii agregate.

Estimările oficiale indică o creștere economică în jurul valorii de 1% pentru 2026, însă prognozele mai prudente sunt semnificativ mai rezervate, apropiindu-se de stagnare.

Diferența dintre scenarii depinde în mod decisiv de două variabile:

capacitatea de absorbție a fondurilor europene

dinamica investițiilor publice și private

În special, accesarea eficientă a fondurilor europene (estimate la aproximativ 15 miliarde de euro) poate reprezenta principalul factor de susținere a economiei în perioada următoare.