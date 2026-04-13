Subvențiile APIA 2026 implică, pentru fermieri, și costuri legate de obținerea adeverinței eliberate de medicul veterinar pentru animalele din exploatație. Acest document este necesar în cadrul schemelor de plată pe cap de animal gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și are rolul de a certifica numărul de animale înscrise în Baza Națională de Date (BND). În funcție de situație, adeverința poate fi eliberată gratuit, însă în multe cazuri fermierii ajung să plătească sume care variază de la câteva zeci până la câteva sute de lei.

Într-un sondaj online realizat pe un grup de Facebook dedicat subvențiilor APIA, crescătorii de animale au relatat diferențe semnificative în ceea ce privește tarifele percepute pentru acest document. Întrebarea care a stat la baza discuției a fost cât au plătit fermierii pentru adeverința necesară obținerii subvențiilor. Răspunsurile au arătat o variabilitate foarte mare a costurilor, în funcție de zonă și de numărul de animale, de la situații în care nu s-a perceput nicio taxă până la sume considerabile.

Astfel, unii fermieri au menționat costuri reduse, precum 25 de lei în Secuieni, județul Neamț, 30 de lei în județul Buzău și în Suceava, sau aproximativ 50 de lei în județe precum Prahova, Maramureș și Olt. În alte cazuri, tariful a fost calculat pe cap de animal, cum s-a întâmplat în Bistrița, unde s-a plătit în jur de 40 de lei pentru fiecare exemplar inclus în adeverință.

La polul opus, au fost raportate și sume mult mai mari. Unii fermieri au declarat că au plătit în jur de 170 de lei în Bistrița-Năsăud, considerând chiar că suma ar fi fost „mică” în comparație cu alte situații.

În alte județe, costurile au ajuns la 400 de lei în Bistrița-Năsăud, 500 de lei în Caraș-Severin, iar în cazul unor efective mai mari de animale, chiar și 600 de lei în Brașov. Aceste diferențe evidențiază lipsa unei practici unitare și variațiile semnificative de cost suportate de fermieri pentru același tip de document.

Fermierii au obligația de a prezenta adeverința eliberată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, document în care trebuie să fie menționat codul exploatației înscrise în Baza Națională de Date (BND), valabil la data depunerii cererii de plată.

În cazul asociațiilor crescătorilor de animale care desfășoară activitate agricolă pe suprafețe de pășune concesionate sau închiriate, acestea trebuie să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha prin pășunatul animalelor înregistrate în exploatația asociației pe durata pășunatului în taberele de vară.

În această situație, este necesară prezentarea unei adeverințe eliberate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației sau al exploatațiilor de tip tabără de vară ale asociației, înscrise în BND și valabile la data depunerii cererii de plată.