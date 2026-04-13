Pensionarii care primesc 2.782 de lei de la stat. Datele oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru luna martie 2026 indică stabilitatea relativă a sistemului public de pensii din România, cu variații minore de la o lună la alta. Analiza include numărul total de pensionari, valoarea pensiei medii și distribuția beneficiarilor pe tipuri de pensii.

În martie 2026, în România erau înregistrați 4.684.474 de pensionari, în scădere ușoară cu 3.618 persoane față de luna precedentă.

Această evoluție indică o fluctuație marginală a bazei de beneficiari, fără modificări structurale majore la nivelul sistemului public.

Valoarea medie a pensiei a fost de 2.782 lei, conform centralizărilor CNPP.

De asemenea, totalul plăților aferente drepturilor de pensie s-a ridicat la 13,032 miliarde lei, reflectând presiunea bugetară constantă exercitată de sistemul public de pensii.

Pensii pentru limita de vârstă

Categoria pensionarilor ieșiți la limită de vârstă reprezintă baza structurală a sistemului public de pensii din România, atât prin volum, cât și prin impactul asupra cheltuielilor totale, fiind responsabilă pentru cea mai mare parte a masei de beneficiari și a plăților lunare.

Indicator Valoare Număr total beneficiari 3.782.225 Femei 2.158.318 Pondere femei din total ~57,1% Pensie medie 3.113 lei

Pensii de invaliditate

Categoria pensiilor de invaliditate evidențiază un nivel general al veniturilor sub media națională a pensiilor, cu valori și mai reduse în cazul gradului I de invaliditate, ceea ce reflectă vulnerabilitatea financiară accentuată a acestui segment.

Indicator Valoare Număr total beneficiari 392.458 persoane Pensie medie 1.086 lei Beneficiari – gradul I de invaliditate 45.936 persoane Pensie medie (gradul I) 949 lei

Pensii de urmaș

Pensiile de urmaș au fost acordate unui număr total de 446.463 de beneficiari în luna martie 2026, iar pensia medie aferentă acestei categorii s-a situat la 1.508 lei. Această formă de sprijin financiar evidențiază dependența economică a urmașilor față de contribuțiile realizate de foștii asigurați în sistemul public de pensii.

Pensii anticipate

Pensiile anticipate au fost acordate unui număr de 63.236 de persoane în luna martie 2026, iar pensia medie pentru această categorie a fost de 2.508 lei. Acest tip de pensie rămâne o opțiune relativ limitată din punct de vedere numeric, însă are o relevanță importantă în contextul tranziției timpurii a persoanelor din piața muncii către statutul de pensionar.

Ajutor social pentru pensionari

Ajutorul social pentru pensionari a fost acordat unui număr de 92 de beneficiari în luna martie 2026, iar valoarea medie a acestui sprijin s-a situat la 540 de lei. Această formă de suport financiar are o pondere statistică redusă în cadrul sistemului public de pensii, având un impact limitat asupra structurii generale a beneficiarilor.

Pensionarii din agricultură

Pensionarii din agricultură reprezintă un segment distinct al sistemului public de pensii, format din 522.613 persoane în luna martie 2026. Pentru această categorie, pensia medie a fost de 716 lei, un nivel semnificativ mai redus comparativ cu media națională, ceea ce evidențiază în continuare un decalaj important de venituri între diferitele categorii de pensionari.