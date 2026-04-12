Cine primește indemnizația socială pentru pensionari în 2026. Indemnizația socială este acordată atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor din sistemul militar, cu condiția ca aceștia să aibă domiciliul în România.

Beneficiul nu depinde de momentul pensionării, însă este acordat doar dacă pensia încasată este sub nivelul indemnizației stabilite prin lege. În anul 2026, valoarea acestui prag este de 1.281 de lei.

Calculul indemnizației se face ca diferență între pensia aflată în plată și nivelul minim garantat. Astfel, dacă un pensionar are o pensie de 800 de lei, statul completează cu 481 de lei pentru a ajunge la suma de 1.281 de lei lunar. Fiind un ajutor social, această sumă nu apare distinct în decizia de pensionare, ci este evidențiată pe cuponul de pensie, ca parte a completării veniturilor.

În situația în care o persoană încasează mai multe tipuri de pensii, fie din sistemul public, fie din alte sisteme sau în baza unor legi speciale, la stabilirea dreptului se ia în calcul venitul total cumulat. Dacă acesta este sub pragul minim, statul acordă diferența necesară până la nivelul indemnizației sociale.

Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în februarie 2026, aproximativ 40.181 de pensionari beneficiau de acest sprijin. Indemnizația socială rămâne un instrument important prin care statul încearcă să limiteze efectele veniturilor foarte mici și să asigure un nivel minim de protecție pentru pensionarii aflați în dificultate financiară.

Mecanismul a fost introdus prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2009, cu scopul de a reduce riscul de sărăcie și de a asigura un nivel minim de trai pentru pensionari.

Începând cu 1 aprilie 2009, prin OUG nr. 6/2009, a fost introdusă pensia socială minimă garantată, ca măsură menită să reducă sărăcia și să îmbunătățească nivelul de trai al populației, amintește CNPP. Aceasta era acordată pensionarilor din sistemul public de pensii care aveau domiciliul în România, indiferent de tipul pensiei primite, fie că era vorba despre pensie pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau de urmaș. De asemenea, nu conta data pensionării, iar sprijinul era acordat doar în situația în care veniturile totale din pensii, inclusiv cele provenite din alte sisteme neintegrate sau din drepturi stabilite prin legi speciale, erau sub nivelul stabilit prin lege.

Această formă de sprijin nu reprezenta o categorie distinctă de pensie, ci un ajutor cu caracter social, nefiind o prestație de asigurări sociale. Pentru a elimina confuziile, începând cu 3 iulie 2010, denumirea de pensie socială minimă garantată a fost înlocuită cu cea de indemnizație socială pentru pensionari.

Indemnizația socială nu apare ca element distinct în deciziile de pensionare, fiind evidențiată doar pe cuponul de pensie, ca sumă acordată pentru completarea veniturilor aflate sub plafonul legal. În anul 2024, pragul de venit care permite acordarea acestui sprijin era de 1.281 de lei.

Calculul indemnizației se face ca diferență între nivelul stabilit prin lege și veniturile totale din pensii și alte drepturi. Suma este suportată din bugetul de stat, nu din bugetul asigurărilor sociale de stat.