Procesul de recalculare a pensiilor se desfășoară în continuare, iar datele arată că există încă un număr important de dosare aflate în lucru. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, peste 30.000 de dosare nu au fost încă finalizate, dintr-un total de peste 600.000 care au intrat inițial în acest proces.

Întârzierile au fost generate în principal de problemele tehnice ale sistemului informatic utilizat pentru recalculare. Softul contractat nu a funcționat o perioadă îndelungată, ceea ce a dus la blocaje și la necesitatea reluării calculelor manual.

În aceste condiții, funcționarii de la Casa Națională de Pensii (CNPP) au fost nevoiți să proceseze dosarele individual, ceea ce a îngreunat ritmul de lucru, având în vedere volumul foarte mare de solicitări și resursele limitate.

Datele recente indică însă o accelerare a procesului de recalculare. Dacă în luna februarie mai erau aproximativ 60.000 de dosare restante, până în martie numărul acestora a scăzut la puțin peste 30.000.

Această evoluție arată că într-un interval relativ scurt a fost soluționată mai mult de jumătate din volumul rămas, ceea ce sugerează o îmbunătățire semnificativă a ritmului de lucru.

În acest context, estimările indică faptul că întregul proces ar putea fi finalizat până în vara acestui an, moment în care pensionarii vizați ar urma să primească pensiile recalculate conform noilor criterii.

Ministrul Muncii, Florin Manole, declara la finalul lunii martie că procesul de recalculare a pensiilor este în întârziere, dar înregistrează progrese. Ministrul a explicat că deficitul de personal reprezintă un obstacol în accelerarea acestui proces și limitează posibilitatea reducerii numărului de angajați din sistem.

„Este întârziată, Articolul 155, dar de unde avea peste 65 mii dosare restante, la final februarie, sunt aproape de 35 mii dosare. Cea mai buna luna pentru acest proces. Avem deficit de lucrători, de asta nu avem de unde reduce 10% din oameni”, a spus oficialul.

Pentru beneficiari, impactul recalculării diferă în funcție de situația fiecăruia. În unele cazuri, creșterile sunt relativ mici, de aproximativ 20-50 de lei.

Există însă și situații în care diferențele sunt mai consistente și pot ajunge la 300-400 de lei, în special pentru persoanele care au avut venituri suplimentare de-a lungul activității, precum al 13-lea salariu sau sporuri permanente.

Recalcularea pensiilor urmărește corectarea diferențelor dintre veniturile înregistrate și drepturile reale ale pensionarilor, iar finalizarea acestui proces este așteptată de sute de mii de beneficiari.