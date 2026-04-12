Potrivit datelor înregistrate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pensia medie la nivel național este de 2.818 lei. Cu toate acestea, distribuția este inegală, existând mai multe zone în care veniturile depășesc acest prag.

Printre județele cu pensii peste medie se numără Argeș, unde pensia medie este de 3.010 lei, Brașov cu 3.332 lei, Cluj cu 2.882 lei, Gorj cu 3.297 lei, Hunedoara cu 3.501 lei și Sibiu cu 2.869 lei. Diferențele față de media națională variază de la câteva zeci până la câteva sute de lei.

Cele mai mari pensii sunt înregistrate în București, datelor înregistrate de Casa de Pensii. Sectorul 1 conduce clasamentul, cu o pensie medie de 4.126 lei, adică cu peste 1.300 de lei mai mult decât media națională. Și celelalte sectoare ale Capitalei depășesc acest nivel, cu valori cuprinse între aproximativ 3.000 și 3.600 de lei.

Explicațiile pentru aceste diferențe sunt legate în principal de nivelul salariilor din perioada activă. Capitala a avut constant cele mai mari salarii din țară, iar acest lucru se reflectă direct în pensii, prin contribuții mai mari și stabilitate profesională.

În cazul unor județe precum Hunedoara și Gorj, nivelul ridicat al pensiilor este influențat de specificul activităților economice. Domenii precum mineritul și sectorul energetic au oferit salarii peste medie, iar sporurile pentru condiții grele, ore suplimentare și munca în subteran au fost incluse în calculul pensiilor.

La polul opus, aproape 35 de județe se situează sub media națională. Printre cele mai afectate se numără Ialomița, unde pensia medie este de 2.470 lei, Giurgiu cu aproximativ 2.200–2.280 lei, Neamț cu 2.503 lei, Teleorman cu 2.469 lei, Vaslui cu 2.285 lei, Suceava cu 2.368 lei și Harghita cu 2.614 lei.

Datele evidențiază un dezechilibru major între veniturile pensionarilor din diferite regiuni ale țării, determinat în principal de diferențele istorice de salarizare și de structura economiei locale.

