În anii ’90 și 2000, un număr mare de români figurau oficial cu salariul minim, dar în realitate încasau sume mai mari, diferența fiind plătită „la negru”. Această practică, de evitare a taxelor, are astăzi consecințe directe asupra veniturilor la pensie.

Pentru sistemul public de pensii, contează strict venitul declarat și taxat, nu cel real încasat. Astfel, contribuțiile mici din trecut duc automat la pensii mici în prezent.

Situația actuală reflectă acest fenomen:

aproape 2 milioane de pensionari au pensii sub 2.000 de lei

aproximativ 3,1 milioane încasează sub 3.000 de lei

Veniturile reduse sunt rezultatul unor salarii mici sau al contribuțiilor insuficiente de-a lungul anilor.

În același timp, problema persistă și pentru generațiile active: aproximativ 1,5 milioane de români lucrează în prezent pe salariul minim, ceea ce va influența direct nivelul pensiilor viitoare.

Pensia se bazează pe punctajul acumulat în timpul activității. Formula este relativ simplă:

– punctaj anual = salariul brut / salariul mediu brut pe economie

Pentru un salariu minim actual de 4.025 lei și un salariu mediu brut de aproximativ 9.200 lei, rezultă:

– 4.025 / 9.200 = 0,43 puncte pe an

Acest punctaj este esențial pentru calculul final al pensiei.

Calcul estimativ:

Indicator Valoare Puncte contributivitate 35 x 0,43 = 15 Puncte stabilitate 6,25 Total puncte 21,25 Valoare punct referință (VPR) 81 lei Pensia estimată ~1.720 lei

Rezultatul arată că, după o viață întreagă de muncă pe salariul minim, pensia rămâne sub pragul de 2.000 de lei.

Calcul estimativ:

Indicator Valoare Puncte contributivitate 40 x 0,43 = 17,2 Puncte stabilitate 11,25 Total puncte 28,45 Valoare punct referință (VPR) 81 lei Pensia estimată ~3.300 lei

Diferența este semnificativă, însă chiar și după 40 de ani de muncă, pensia rămâne relativ modestă.

Aceste calcule arată clar că pensia depinde strict de contribuțiile oficiale, nu de veniturile reale.

Chiar dacă o persoană a câștigat mai mult „în mână”, dacă venitul declarat a fost minim, pensia va reflecta doar acest nivel.

Situația actuală a pieței muncii ridică semne de întrebare pentru viitor:

un număr mare de angajați sunt plătiți la nivel minim

contribuțiile la sistemul de pensii sunt reduse

presiunea pe bugetul public crește

În lipsa unor venituri mai mari declarate sau a unor contribuții suplimentare (pilonul II sau III), există riscul ca și generațiile viitoare să se confrunte cu pensii mici.

Exemplele arată clar că nivelul pensiei este direct legat de salariul declarat de-a lungul vieții profesionale.

Chiar dacă aceste calcule sunt orientative, pensia finală va fi stabilită de casa de pensii, însă principiul rămâne același: contribuții mici înseamnă pensii mici.