Sprijinul pentru persoanele vulnerabile a fost extins. Municipiul Baia Mare își consolidează rețeaua de servicii sociale prin extinderea programului de îngrijire la domiciliu destinat persoanelor vârstnice aflate în situații de vulnerabilitate. Proiectul este susținut printr-o finanțare europeană în valoare de aproximativ 5 milioane de lei, obținută de Direcția de Asistență Socială (DAS) printr-un program dedicat incluziunii și demnității sociale.

Prin această investiție, autoritățile locale estimează că vor putea fi incluși în program cel puțin 110 noi beneficiari. Serviciile oferite vor acoperi o gamă complexă de nevoi, de la îngrijire medicală la domiciliu și suport psihologic, până la asistență în activitățile zilnice și programe de socializare.

Accentul este pus nu doar pe nevoile fizice ale beneficiarilor, ci și pe combaterea izolării sociale, un factor critic în deteriorarea calității vieții la vârsta a treia.

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a subliniat importanța investiției europene în dezvoltarea serviciilor comunitare și în sprijinirea seniorilor care trăiesc singuri.

Autoritățile locale transmit că obiectivul principal este creșterea calității vieții pentru persoanele vârstnice dependente și reducerea riscului de excluziune socială, printr-o intervenție integrată la nivel comunitar.

„Vom putea veni în ajutorul altor cel puţin 110 vârstnici băimăreni cu îngrijire medicală acasă, sprijin psihologic, ajutor în activităţile zilnice şi activităţi de socializare. Cele din urmă sunt, poate, cele mai importante în zile precum acestea şi, chiar dacă nu vom putea niciodată să suplinim noi prezenţa celor dragi, putem măcar să ne asigurăm că fiecare dintre ei ştie că nu e uitat, că ne pasă, că nu sunt singuri şi că fac parte din cea mai mare şi frumoasă familie, cea a comunităţii noastre. Un detaliu cu care mă mândresc în mod special când vine vorba despre această finanţare obţinută (…) este că am obţinut-o cu punctajul maxim accesibil unui oraş de dimensiunea municipiului Baia Mare”, a precizat Dăncuş, într-o postare pe Facebook.

Pe lângă sprijinul medical și practic, proiectul include activități de socializare, considerate esențiale pentru bunăstarea emoțională a beneficiarilor. În special în perioadele de sărbătoare, administrația locală atrage atenția asupra importanței solidarității comunitare și a contactului uman pentru seniorii izolați.

Reprezentanții Primăriei Baia Mare au lansat un apel către populație, încurajând gesturi simple de apropiere față de vârstnicii din comunitate — un telefon, o vizită sau o conversație scurtă putând avea un impact semnificativ asupra stării lor emoționale.

„Dacă cunoaşteţi un senior singur, un bunic uitat, daţi-i un telefon zilele acestea. Dacă vă este vecin, bateţi-i la uşă, rupeţi-vă câteva minute din timpul vostru pentru el. Este un gest simplu, mărunt, dar care acum de sărbători poate conta chiar mai mult decât orice serviciu pe care îl putem noi oferi. (…) Cu cât ne apropiem mai mult de Sfintele Paşti, mă gândesc inevitabil la cei care duc mai greu aceste zile, la seniorii băimăreni care trăiesc singuri, fără ajutor şi fără familie aproape”, a mai transmis Doru Dăncuş.

Proiectul este finanțat printr-un program european dedicat incluziunii și demnității sociale, consolidând capacitatea serviciilor publice locale de a răspunde nevoilor unei populații îmbătrânite și expuse riscurilor de marginalizare.

Prin această investiție, Baia Mare își dezvoltă infrastructura socială și își reafirmă angajamentul față de protecția categoriilor vulnerabile, în special a seniorilor care au nevoie de sprijin constant pentru a-și menține autonomia și demnitatea.